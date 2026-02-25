Kidney Transplant : हलाखीच्या परिस्थितीतही बाप ठरला ‘जीवनदाता’; वडिलांनी दिली मुलाला किडनी

पुणे - सोलापुरात शिवणकाम करणारा बाप आणि पुण्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरी करणारा ३३ वर्षीय मुलगा असं साधं, कष्टाळू कुटुंब. मात्र दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या उच्च रक्तदाबामुळे मुलाचे दोन्ही मूत्रपिंड (किडन्या) निकामी झाल्या आणि त्यावर किडनी प्रत्यारोपण हाच एकमेव उपाय होता..बापाने पुण्यातील खासगी रुग्णालयांचे उंबरे झिजवले. मात्र, त्यांना १० ते ११ लाखांचा खर्च सांगितल्याने कुटुंब हतबल झाले. मात्र, ससून रुग्णालयाने नाममात्र खर्चात मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली. बापाने स्वतःची किडनी दान केल्याने मुलाला नवजीवन मिळाले आणि गरीब कुटुंबाच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण उजाडला..तरुणाला नियमित डायलिसिस घ्यावे लागत होते. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले. किडनी प्रत्यारोपासाठी पुण्यातील खासगी रुग्णालयांनी सुमारे ११ लाख रुपये खर्च येईल, असे सांगितल्याने कुटुंब हतबल झाले.त्याचे वडील हे माळशिरस येथे शिवणकाम करतात आणि तेच कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य आहेत. अपुऱ्या उत्पन्नात दैनंदिन गरजाही भागत नसताना मुलाच्या उपचारांचा खर्च पेलणे अशक्य झाले होते. डायलिसिस नंतरही संबंधित तरुण आर्थिक अडचणीमुळे ‘डिलिव्हरी बॉय’ म्हणून काम करत होता..दरम्यान, ससूनमध्ये कमी खर्चात किडनी प्रत्यारोपण होते, अशी माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंबीयांनी रुग्णालयात चौकशी केली. समाजसेवा अधीक्षक तथा अवयव प्रत्यारोपण समन्वयक सत्यवान सुरवसे व अरुण बनसोडे यांनी त्यांना शासकीय योजना, विविध संस्थांची आर्थिक मदत आणि प्रत्यारोपण प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले. रक्ताच्या नात्यातील व्यक्ती किडनी दान केल्यास प्रक्रिया लवकर होऊ शकते, असे समजावून सांगितल्यानंतर वडिलांनी मुलासाठी किडनी दान करण्याचा निर्णय घेतला..डॉ. संदीप मोरखंडीकर आणि डॉ. निरंजन आंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक वैद्यकीय तपासण्या करण्यात आल्या. वडील व मुलाचा रक्तगट समान असल्याने वडिलांची किडनी दाता म्हणून निवड करण्यात आली. मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विभागीय मानवी अवयव प्रत्यारोपण प्राधिकरण समितीकडून मान्यता घेण्यात आली.यानंतर अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लपा जाधव, शल्यचिकित्सा विभाग प्रमुख डॉ. लता भोईर व मानवी अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम प्रमुख डॉ. किरणकुमार जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली १८ फेब्रुवारी रोजी ‘फादर टू सन’ ही ३६ वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली..ही शस्त्रक्रिया महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत करण्यात आली. योजनेव्यतिरिक्त लागणाऱ्या औषधे, तपासण्या व साहित्याचा खर्च सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी, ओसवाल बंधू समाज, मुकुल-माधव फाउंडेशन व रंभा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या मदतीतून उचलण्यात आला. त्यामुळे रुग्णाचा वैयक्तिक खर्च अत्यंत कमी झाला..‘सध्या रुग्ण व किडनीदाता दोघांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. ससून रुग्णालय प्रशासनाने गरीब व गरजू रुग्णांनी किडनी किंवा यकृत प्रत्यारोपन बाबत माहिती व मदतीसाठी समाजसेवा विभागाशी संपर्क साधावा.’- डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, ससून रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.