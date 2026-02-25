पुणे

Kidney Transplant : हलाखीच्या परिस्थितीतही बाप ठरला ‘जीवनदाता’; वडिलांनी दिली मुलाला किडनी

बापाने पुण्‍यातील खासगी रुग्णालयांचे उंबरे झिजवले. मात्र, त्‍यांना १० ते ११ लाखांचा खर्च सांगितल्याने कुटुंब हतबल झाले.
पुणे - सोलापुरात शिवणकाम करणारा बाप आणि पुण्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरी करणारा ३३ वर्षीय मुलगा असं साधं, कष्टाळू कुटुंब. मात्र दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या उच्च रक्तदाबामुळे मुलाचे दोन्‍ही मूत्रपिंड (किडन्या) निकामी झाल्या आणि त्‍यावर किडनी प्रत्यारोपण हाच एकमेव उपाय होता.

