Pune Fraud News : पाणी व्यवसायाच्या नावाखाली बाप-लेकांकडून दोन कोटी ३४ लाखांची फसवणूक; बाप-लेकांवर गुन्हा दाखल

पुणे - बाटलीद्वारे पाणी विक्रीच्या उद्योगात गुंतवणूक केल्यास चांगला नफा मिळवून देण्याची बतावणी करत बाप-लेकांनी पेट्रोल पंप व्यावसायिकाला तब्बल दोन कोटी ३४ लाखांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. लोणी काळभोरमधील कदमवाक वस्ती परिसरात एक डिसेंबर २०२४ ते १९ मार्च २०२६ दरम्यान ही घटना घडली..याप्रकरणी प्रतीक राजेश काबरा, रोहित राजेश काबरा आणि राजेश सत्यनारायण काबरा (तिघेही रा. त्रिवेणीनगर, हडपसर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी आनंद लाहोटी (रा. हांडेवाडी रोड, हडपसर) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार लाहोटी हे पेट्रोल पंप व्यावसायिक आहेत. आरोपी काबरा हे त्यांचे नातलग असून त्यांचा 'द रुबाबदार नावाने कपडे विक्रीचा आणि पाणी बॉटल निर्मितीचा व्यवसाय करतात. काबरा यांनी लाहोटी यांना पाण्याच्या व्यवसाय करा, त्यामध्ये चांगला नफा मिळतो, असे सांगून भागीदारी करण्यास भाग पाडले..त्यानुसार फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांच्यात ए. पी. बेव्हरेजेस नावाने भागीदारी करार झाला. त्यानंतर आरोपींनी पाणी बाटली निर्मिती व्यवसायासाठी लाहोटी यांच्याकडून वेळोवेळी रक्कम वर्ग करून घेतली.त्यांच्याकडून आरोपींनी एक कोटी ७८ लाख ७५ हजारांची गुंतवणूक करून घेतली. त्यानंतर आरोपींनी जून ते ऑक्टोबर २०२५ कालावधीत विक्री झालेल्या पाणी बॉटल व्यवहारातील ५५ लाख ४८ हजार रुपये स्वतःच्या बँकखात्यात वर्ग केले..आरोपींनी लोणी काळभोरमधील कदमवाकवस्तीवर नव्याने उभारलेल्या प्लॉन्टमधील मशीन्स तक्रारदार लाहोटी यांच्या परवानगीशिवाय विक्री केल्या. प्रतीक आणि रोहित या दोन्ही भावंडासह त्यांच्या वडिलांनी डिसेंबर २०२४ मार्च २०२५ कालावधीत तक्रारदार लाहोटी यांची मिळून २ कोटी ३४ लाख २३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.