FDA Crime : पुण्यातील बर्गर किंगवर एफडीएची कारवाई; अकरा हॉटेलचे परवाने निलंबित

पुणे - अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी पुणे कॅम्प परिसरातील प्रसिद्ध ‘बर्गर किंग’ या आस्थापनेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई केली असून, त्यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा मानकांच्या पालनाची तपासणी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत ही कारवाई करण्यात आली..एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार पुणे विभागात ११ ते १४ ऑगस्टदरम्यान हॉटेल, रेस्टॉरंट, ई-कॉमर्स आणि डेअरी आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर परवाना निलंबनासह विविध कारवाई करण्यात आली. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील कारवाईत बर्गर किंगसह एकूण ११ आस्थापनांचे परवाने तसेच नोंदणी निलंबित करण्यात आली. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात यापुढेही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..पुण्यातील कारवाईत लोणावळा तालुक्यातील ‘हॉटेल सयाजी’, लोहेगाव येथील ‘हॉटेल चूल मटन’, भोसरी येथील ‘सिंपली साऊथ’, वानवडी येथील ‘जेबीएम हॉस्पिटॅलिटी (कॅन्टीन)’ यांचा समावेश आहे. यापैकी जेबीएम हॉस्पिटॅलिटीकडे आवश्यक परवाना नसल्याने व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्याचबरोबर ई-कॉमर्स क्षेत्रातील लोहगाव येथील झेप्टो, स्विन्स्टा ईएनटी आणि ब्लिंक कॉमर्सच्या नऱ्हे व टिंबर मार्केट, भवानी पेठ येथील आस्थापनांवरही कारवाई करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि आंबेगाव तालुक्यातील दोन दूध आस्थापनांवरही कारवाई झाली आहे..शाळांभोवती ‘जंक फूड’वर लक्षशाळांच्या ५० मीटर परिसरात ‘हाय फॅट, हाय शुगर, हाय सॉल्ट’ म्हणजेच अधिक तेल, साखर आणि मीठ असलेल्या पदार्थांच्या विक्रीवर कारवाईची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. शाळेपासून ५० मीटर परिसरात पदार्थांची विक्री करण्यास प्रतिबंध असून, या परिसरात असे पदार्थ विक्री करताना आढळल्यास अन्नसुरक्षा व मानके कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.