पुणे

FDA Crime : पुण्यातील बर्गर किंगवर एफडीएची कारवाई; अकरा हॉटेलचे परवाने निलंबित

अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी पुणे कॅम्प परिसरातील प्रसिद्ध ‘बर्गर किंग’ या आस्थापनेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केली कारवाई.
Burger King Camp

Burger King Camp

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी पुणे कॅम्प परिसरातील प्रसिद्ध ‘बर्गर किंग’ या आस्थापनेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाई केली असून, त्‍यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा मानकांच्या पालनाची तपासणी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत ही कारवाई करण्यात आली.

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