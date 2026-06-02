Jaggery Seized : दौंडमध्ये गूळ उत्पादकांवर ‘एफडीए’ ची कारवाई; १७ लाखांचा गुळाचा साठा जप्त

पुणे - गूळ हा उसाच्या रसापासून तयार होतो व तो पूर्णपणे रसापासूनच तयार व्हायला हवा. मात्र, आता त्याची गोडी वाढावी व त्याला रंग चांगला यावा म्हणून गूळ उत्पादक त्यामध्ये साखरेचे मिश्रण घालत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) दौंड तालुक्यातील गूळ उत्पादन करणाऱ्या चार आस्थापनांवर कारवाई करत तब्बल साडेसोळा टन गूळ आणि २० टन साखरेचा साठा जप्त केला आहे. जप्त मालाची किंमत १७ लाख रुपये असून त्यांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत..‘एफडीए’ ने २९ मे रोजी दौंड तालुक्यातील विविध गूळ उत्पादन आस्थापनांची तपासणी केली होती. यामध्ये ‘एफडीए’ च्या अधिकाऱ्यांना हे गूळ उत्पादक गुळाची गोडी वाढवण्यासाठी साखरेची भेसळ करत असल्याचे आढळून आले. त्याचबरोबर विनापरवाना उत्पादन करणे, गुणवत्तेबाबत ग्राहकांची दिशाभूल होईल असे वेष्टन वापरणे व गूळ उत्पादन प्रक्रिया अस्वच्छ व अपुऱ्या स्वच्छता मानकांनुसार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. बोरी पारधी, सहजपूर, खामगाव फाटा परिसरातील गूळ उद्योगांमध्ये हे दिसून आले..काही आस्थापनांमध्ये तसेच काही उत्पादनांकडे आवश्यक अन्न सुरक्षा परवाना नसल्याचेही आढळून आले. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ तसेच त्याअंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित आस्थापनांविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘एफडीए’ चे पुणे विभागाचे सह आयुक्त दिगांबर भोगावडे यांनी दिली..गूळ उत्पादक गुळामध्ये साखरेचे मिश्रण करत असल्याचे आढळून आले आहे. गूळ हा रसापासून तयार केला जायला हवा. मात्र, त्या गुळाची गोडी वाढावी, त्याची पक्की ढेप बनावी व भडक कलर येण्यासाठी साखर व कृत्रिम रंगाचे मिश्रण करत असल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.’’- प्रदीप आंबरे, सहाय्यक आयुक्त, एफडीए, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.