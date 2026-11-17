पुणे - अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कॅम्प परिसरातील महात्मा गांधी रस्त्यावरील (एम. जी. रोड) खाऊ गल्लीतील खाद्यपदार्थ तयार व विक्री करणाऱ्या टपऱ्या, स्टॉल यांच्यावर कारवाई केली. येथील १५ स्टॉल्सची सखोल तपासणी करण्यात आली असून, अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या पाच खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना ‘व्यवसाय बंद’ करण्याच्या नोटिसा बजावल्या..व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस देण्यात आलेल्या आस्थापनांमध्ये ताबूत स्ट्रीट, एम. जी. रोड येथील मे. क्लासिक क्लब सँडविच, मे. श्री कृष्णा छोले भटुरे, मे. ए-१ सँडविच, मे. लेट्स बार्बेक्यू आणि मे. श्री कृष्णा चौपाटी यांचा समावेश आहे. या सर्व पाचही विक्रेत्यांना त्यांचे कामकाज तातडीने थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..‘एफडीए’ पुणे विभाग (झोन-६) यांच्या वतीने आज ही विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. तपासणीदरम्यान पाच आस्थापनांनी वैध अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (एफएसएसएआय) परवाना किंवा नोंदणी न घेता व्यवसाय करत असल्याचे निदर्शनास आले. अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील तरतुदींनुसार या व्यावसायिकांवर तत्काळ कारवाई करण्यात आली..ही कारवाई सहआयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकळे, सहाय्यक आयुक्त नारायण सरकाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या मोहिमेत अन्न सुरक्षा अधिकारी सतीश हाके, पूजा बगाडे, दिपाली घोडके, प्रिया राजगोलकर आणि नम्रता मोहिते यांनी सहभाग घेतला. सर्व खाद्यपदार्थ व्यावसायिकांनी वैध परवाना किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय व्यवसाय करू नये, अन्यथा यापुढेही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.