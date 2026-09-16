FDA Crime : सणासुदीच्या काळात ‘एफडीए’ची कारवाई; ५६ लाखांचा अन्नसाठा जप्त, पुणे विभागातील १२ आस्थापनांवर छापे

पुणे - सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्नपदार्थांमधील भेसळ आणि लेबलवरील नियमभंगाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे विभागात विशेष मोहीम राबविली. या मोहिमेत १२ आस्थापनांवर धाडी टाकून संशयास्पद ५६ लाख ३६ हजार रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. तसेच प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या साठ्याप्रकरणी १४ ठिकाणी कारवाई करून सुमारे २० लाख २६ हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला असून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पुणे विभागात १० ते १५ सप्टेंबरदरम्यान ही कारवाई करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यासह कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्येही तपासणी करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील कोंढवा येथील आदर्श एंटरप्रायझेसकडून फॅट स्प्रेड आणि मार्जरीनचा साठा, गुलटेकडी मार्केट यार्डमधील जवाहरलाल बोथरा अँड ब्रदर्सकडील केमिकल फ्री जॅगरी आणि गोल्ड जॅगरीचा साठा जप्त करण्यात आला. हे पदार्थ भेसळीच्या संशयावरून तसेच लेबलदोष किंवा दिशाभूल करणारी माहिती असल्याच्या कारणावरून ताब्यात घेण्यात आले..केळवडे येथील डेअकॉन कोल्ड स्टोरेज इंडिया प्रा. लि.कडील पाश्चराइज्ड कुकिंग बटरचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. हडपसर येथील अमर स्वीट्सकडील ७४ किलो खोवा तसेच चैतन्य स्वीट, बोपखेल येथील ३१ किलो बर्फीचा साठा भेसळीच्या संशयावरून जप्त करून नष्ट करण्यात आला. सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतही खोवा, मलई मोदक, केशर मोदक, पुरणपोळी, बुंदी आदी अन्नपदार्थांवर कारवाई करण्यात आली..मिठाईची वाढती मागणीसणासुदीच्या काळात खवा, मावा, स्वीट, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर अन्नपदार्थांची मागणी वाढते. या काळात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे अन्नपदार्थांची खरेदी करताना ग्राहकांनी लेबल, उत्पादनाची तारीख आणि इतर माहिती तपासावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे..अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत किंवा स्वच्छतेबाबत तक्रार असल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांकावर नोंद करता येईल. अन्न व औषध प्रशासनामार्फत यापुढेही अशा प्रकारच्या कारवाया सुरू राहणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.