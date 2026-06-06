पुणे

Pune FDA Raid : भेसळखोरांवर ‘एफडीए’ ची धाड; सत्‍तेचाळीस लाखांचा संशयित खवा, पनीर आणि तूप जप्त

अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) पुणे विभागाने केलेल्‍या कारवाईत शहरातील १७ ठिकाणी एकाच वेळी धाडसत्र राबविले.
Adulteration Khoya paneer and ghee seized by FDA

Adulteration Khoya paneer and ghee seized by FDA

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) पुणे विभागाने केलेल्‍या कारवाईत शहरातील १७ ठिकाणी एकाच वेळी धाडसत्र राबवून तब्बल ४७ लाख ३६ हजार १८ रुपये किमतीचा संशयित खवा, पनीर, चीज ॲनालॉग (वनस्पतीजन्य तेल व इतर पदार्थांचा वापर करून तयार केलेले चीज) आणि तूप जप्त करण्यात आले आहे. शहरातील सोमवार पेठ, बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ, कोथरूड आणि हडपसर परिसरातील पनीर व खवा विक्रेत्यांच्या आस्थापनांवर ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली.

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