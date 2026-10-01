पुणे

FDA Crime : बनावट चीज, सुगंधित तंबाखूचा ३० लाखांचा साठा जप्त; अन्न व औषध प्रशासनाची पुण्यात धडक कारवाई

अन्न व औषध प्रशासनाच्या पुणे विभागाने बनावट अमूल चीज आणि प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखूविरोधात केलेल्या कारवाईत तब्बल ३० लाख ८९ हजारांचा मुद्देमाल केला जप्त.
FDA Crime

FDA Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अन्न व औषध प्रशासनाच्या पुणे विभागाने बनावट अमूल चीज आणि प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखूविरोधात केलेल्या कारवाईत तब्बल ३० लाख ८९ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईत २.५७ लाख रुपयांचे बनावट चीज, २८.३२ लाख रुपयांचा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू आणि सुमारे एक लाख रुपयांची पॅकिंग मशीन जप्त करण्यात आली. संबंधित घर सील करून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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