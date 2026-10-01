पुणे

FDA Crime : फुरसुंगीत सुगंधित तंबाखूचा कारखाना उद्ध्वस्त; गुन्हे शाखा आणि ‘एफडीए’ची संयुक्त कारवाई, दोघांना अटक

उरुळी देवाची परिसरात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या सुगंधित तंबाखू आणि जर्दा निर्मितीच्या कारखान्यावर गुन्हे शाखा युनिट- पाच आणि अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) संयुक्त छापा टाकला.
fda crime in uruli devachi

fda crime in uruli devachi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - उरुळी देवाची परिसरात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या सुगंधित तंबाखू आणि जर्दा निर्मितीच्या कारखान्यावर गुन्हे शाखा युनिट- पाच आणि अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) संयुक्त छापा टाकला. या कारवाईत ३२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, मध्य प्रदेशातील दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

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