FDA Crime : अस्वच्छतेमुळे १० हॉटेल, बेकरींचे परवाने निलंबित

पुणे - अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे विभागात कारवाई करत अस्वच्छता आणि मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची साठवणूक करणाऱ्या १२ हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि बेकरींचे परवाने तात्काळ निलंबित केले आहेत. या मोहिमेत ३ लाख ४८ हजार रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला असून, पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे..एफडीए प्रशासनाने १८ आणि २१ जुलै रोजी पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड, मावळ, जुन्नर, खेड आणि सातारा जिल्ह्यात ही तपासणी मोहीम राबवली. अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे आढळल्याने ही कठोर पावले उचलण्यात आली.पिंपरी चिंचवड, पंढरपूर आणि वडूज येथील तीन आस्थापनांवर छापे टाकून कारवाई करण्यात आली. संबंधित व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..सर्व अन्न व्यावसायिकांनी ग्राहकांना मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी देणे, फूड-ग्रेड पॅकेजिंगचा वापर करणे आणि वापरलेल्या तेलाचा पुनर्वापर टाळण्याच्या सूचना एफडीए ने दिल्या आहेत. मेनू कार्डवर दिशाभूल करणारी माहिती देऊ नये, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी १८००२२२३६५ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..येथे झाली कारवाई -पुणे व पिंपरी-चिंचवड : हॉटेल लोकप्रिय (मार्केट यार्ड), जय सदगुरू इराणी चहा अँड स्नॅक्स सेंटर (मार्केट यार्ड), फोक्लो टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (बावधन), स्वींस्टा इएनटी एंटरप्रायझेस प्रायव्हेट लिमिटेड (औंध), अक्सा बेकरी (आदर्शनगर).पुणे जिल्हा : टोणी दा ढाबा (कामशेत, मावळ), फाऊंटन प्युअर व्हेज (आळेफाटा, जुन्नर), केएम फुड्स (वरची भांबुरवाडी, खेड).सातारा जिल्हा : शालीमार उडपी व्हेज रेस्टॉरंट आणि सुरभी हॉटेल अँड बार (वडूज, खटाव)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.