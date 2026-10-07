Milk Adulteration : दुध भेसळीचे धागेदोरे मंचरपासून सोलापूर, इंदापूरपर्यंत; ‘एफडीए’ ने काढली भेसळखोरांची कुंडली, 'सोनाई डेअरी'ला भेसळयुक्त दूधाचा पुरवठा

पुणे - दिसायला पांढरेशुभ्र दूध. मात्र ते खरे नव्हते. तर ते होते घातक रसायनांपासून तयार केलेले कृत्रिम व भेसळयूक्त सफेद द्रावण. त्यामध्ये होते डिटर्जंट, शाम्पू, खाद्यतेल, व्हे पावडर व इतर पदार्थ. जुलै महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मंचर येथे कृत्रिम व भेसळयुक्त दुधाचे रॅकेट उघडकीस आणले. मात्र, त्याची व्याप्ती ही केवळ मंचरपुरती न राहता ते दूध इंदापूर व सोलापुरातील माळशिरस येथील सोनाईसह बड्या दूध डेअऱ्यांपर्यंत पोचत असल्याची साखळीच ‘एफडीए’ ने तपास करत उघडकीस आणली आहे..पूर्वी दुधात फार-फार तर पाण्याची भेसळ व्हायची. मात्र आता त्याची जागा घातक रसायनांनी घेतली आहे. मंचर हे याचा केंद्रबिंदू आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे ४ जुलैला ‘एफडीए’ आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी खुर्द येथील नवकार डिस्ट्रीब्यूटर्स येथून व्हे पावडर, व्हे परमिएट पावडर, डिटर्जंट, इमल्सिफायर आदी पदार्थ जप्त केले. विविध कंपन्यांच्या नावाने असलेल्या पावडर आणि भेसळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांचे नमुने घेऊन साठा जप्त केला..घातक पदार्थांचा वापरपुढील चौकशीत दूध भेसळीची पद्धतही समोर आली. दुधातील एसएनएफ वाढविण्यासाठी स्किम्ड मिल्क पावडर, प्रथिनांशी संबंधित घटक वाढविण्यासाठी व्हे पावडर, फॅट वाढविण्यासाठी खाद्यतेल, तर विविध घटकांचे मिश्रण करण्यासाठी इमल्सिफायर आणि डिटर्जंटचा वापर केला जात असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. यानंतर मंचर येथील आकाश डेअरी फार्मच्या सहा नमुन्यांत डिटर्जंट आढळले. तसेच, अथर्व मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट इंडस्ट्रीजच्या दुधातही डिटर्जंट आढळले..सुशांत हिंगे मास्टरमाइंडमंचर येथील दूध भेसळीचा मास्टरमाइंड हा सुशांत बबनराव हिंगे हा आहे. तपासात उघडकीस आलेल्या साखळीनुसार हिंगे हा पिलीव (माळशिरस, सोलापूर) येथील सोनू ऊर्फ चैतन्य अरूण घोरपडे याला या दुधाचा पुरवठा करायचा. पुढे हेच भेसळयुक्त दुध पिलीव, माळशिरस येथील महालक्ष्मी मिल्क ॲंड प्रोडक्ट्स, योगीनाथा मिल्क सप्लायर्स व पुढे गोखळी, इंदापूर येथील सोनाई डेअरी (इंदापूर डेअरी ॲंड मिल्क प्रोडक्ट्स) पर्यंत टँकरद्वारे पोचत होते. तसेच सोनाई डेअरीला होळेवाडी ता. खेड येथून अवजा दूध संकलन केंद्रातून आनंदा मारूती पवार हा भेसळयुक्त दूध पोचवत होता. तो मुख्य आरोपी सुशांत हिंगेच्या संपर्कात होता..३७ आरोपी निष्पन्नमंचर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात आतापर्यंत ३७ आरोपी निष्पन्न झाले असून त्यात भेसळ द्रव्यांचे पुरवठादार, औद्योगिक रसायनांचे पुरवठादार, वाहतूकदार, दूध संकलन व शीतकरण केंद्रांशी संबंधित व्यक्ती आणि दूध व्यावसायिकांचा समावेश आहे. यापैकी २५ जणांना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, तर १२ जणांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे..‘दूध हा बालके, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या आहारातील महत्त्वाचा अन्नपदार्थ आहे. या तपासात भेसळयुक्त दूध नेमके कुठे सापडले, यापुरता तपास मर्यादित न ठेवता भेसळीसाठी वापरलेले पदार्थ कोणी पुरविले, कोणी खरेदी केले, त्यांचा वापर कुठे झाला, कोठे गेले, याचा माग काढला जात आहे. या साखळीतील मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची आणि डिजिटल पुराव्यांचीही माहिती प्रशासनाच्या हाती लागली असून, स्वतंत्र आर्थिक तपास सुरू आहे.’- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, एफडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.