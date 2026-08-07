FDA Crime : आयुर्वेदिक औषधांत आढळली बुरशी अन्‌ अळ्या; इंड्युकेअर फार्माचा उत्पादन परवाना रद्द

पुणे - ज्या औषधांमुळे आजारपण दूर होते त्या आयुर्वेदिक औषधांमध्ये बुरशी, कीटक, अळ्या आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार आढळून आला आहे. याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ येथील इंड्युकेअर फार्मा प्रा. लि. या कंपनीचा आयुर्वेदिक औषध उत्पादन परवाना रद्द केला आहे. कंपनीने तयार केलेली सहा आयुर्वेदिक औषधांनी गुणवत्तेचे उल्लंघन केल्यनेर ही कारवाई करण्यात आली..एफडीएने या कंपनीची दोन वेळा तपासणी केली असता त्यामध्ये औषधे व प्रसाधने कायद्याचे तसेच उत्पादनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले. यामध्ये नियमानुसार औषध निर्मितीचे पुरावे नसणे, बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेच्या चाचण्या न करणे, प्रयोगशाळेतील आवश्यक सुविधा नसल्याचे समोर आले. याशिवाय उत्पादन विभागात अस्वच्छता, यंत्रसामग्रीची नोंद नसणे, तापमान व आर्द्रता नियंत्रणाची व्यवस्था नसणे, तसेच औषधांच्या विक्रीची नोंद उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत उघड झाले..या औषधांमध्ये आढळल्या त्रुटी -कंपनीच्या सिंहनाद गुग्गुळ, पुनर्नवादी मंडूर, त्रिफळा गुग्गुळ, कांचनार गुग्गुळ, हिंगवष्टक चूर्ण आणि त्रिफळा चूर्ण या सहा औषधांच्या नमुन्यांमध्ये बुरशीची वाढ, सूक्ष्मजंतूंचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त, गोळ्यांवर काळे डाग, तसेच काही चूर्णांमध्ये कीटक, अळ्या आणि इतर बाह्य अशुद्ध पदार्थ आढळल्याने ही औषधे निकृष्ट दर्जाची घोषित करण्यात आली..एफडीएने कंपनीला उत्पादन तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देत कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर लेखी खुलासा आणि वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात आली. मात्र, कंपनीला समाधानकारक स्पष्टीकरण किंवा नियमांचे पालन केल्याचे पुरावे सादर करता आले नाहीत. त्यामुळे सर्व कागदपत्रांचा विचार करून अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यांनी कंपनीचा उत्पादन परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा आदेश दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.