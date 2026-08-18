पुणे - अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेसह स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. लोहगाव येथील ‘चूल मटन’ हॉटेलमध्ये स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांचा परवाना तत्काळ निलंबित करण्यात आला आहे..नगर रस्त्यावरील जकात नाका, खांदवे नगर, लोहगाव येथील ‘चूल मटन’ची एफडीएकडून तपासणी करण्यात आली. या वेळी आस्थापनात स्वच्छता व आरोग्यविषयक आवश्यक निकषांची पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आले. अन्नपदार्थांची सुरक्षितता आणि स्वच्छतेबाबत गंभीर त्रुटी आढळल्याने एफडीएने आस्थापनाचा परवाना तात्काळ निलंबित केला. सुधारणा होईपर्यंत अन्न व्यवसाय सुरू करू नये, असे निर्देशही दिले आहेत..दरम्यान, पुणे विभागात १४ ते १७ ऑगस्टदरम्यान केलेल्या कारवाईत १० लाख सात हजार ४६० रुपयांचा गुटख्यासह प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठाही जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी तीन ठिकाणी गुन्हे दाखल करून सात जणांना अटकही करण्यात आली आहे. तर दोन आस्थापना सील करण्यात आल्या. तसेच, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी वापरलेले एक वाहनही जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत सात लाख रुपये आहे..या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा जप्त केल्याने अन्न व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अन्नपदार्थांची सुरक्षितता, स्वच्छता आणि नियमांचे पालन याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे एफडीएच्या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.