पुणे

FDA Crime : हॉटेल ‘चूल मटन’ला एफडीए चा दणका; स्वच्छता, आरोग्यविषयक नियमांचे पालन होत नसल्‍याने परवाना निलंबित

अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेसह स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे.
FDA Crime

FDA Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - अन्नपदार्थांच्या सुरक्षिततेसह स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. लोहगाव येथील ‘चूल मटन’ हॉटेलमध्ये स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांचा परवाना तत्काळ निलंबित करण्यात आला आहे.

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