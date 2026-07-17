Pune News : जप्त गुळाचे करायचे काय? गूळ उत्पादकांचा सवाल, जवळपास ४०० गुऱ्हाळांवर परिणाम

पुणे - अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाकडून भेसळीच्या संशयावरून यवत भागातील गुऱ्हाळांमधून लाखो रुपयांचे गुळाचे साठे जप्त करून ते विक्रीस प्रतिबंधित केले. गुळामध्ये भेसळ आहे का? हे पाहण्यासाठी गुळाचे नमुनेही तपासणीसाठी घेतले. मात्र, त्याचा प्रयोगशाळेतील अहवालच लवकर येत नसल्याने जे नमुने भेसळरहित आहेत ते वाया जाण्याचा व गुऱ्हाळ व्यावसायिकांचे नुकसान होण्याचा धोका वाढला आहे..सध्या पुणे विभागातील अन्न व औषधांचे नमुने तपासणीसाठी मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जातात. पुण्यात एफडीएची एकही स्वतंत्र प्रयोगशाळा नाही. विशेषतः मुंबईतील प्रयोगशाळेवर मोठा ताण असल्याने पुणे विभागातील अहवाल मिळण्यास दोन महिन्यांहून अधिक काळ लागतो. त्यामुळे ज्यांचा गूळ चांगला आहे व त्यामध्ये भेसळ न करता गूळ उत्पादन करणारे उत्पादक भरडले जात आहेत. या कालावधीत जप्त केलेला गूळ विक्रीसाठी उपलब्ध होत नसल्याने भांडवल अडकते. तसेच गुळाचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याचाही प्रश्न निर्माण होतो..गेल्या दीड महिन्यापासून पुण्याच्या ग्रामीण भागातील यवत, दौंड या भागात कारवाया सुरू आहेत. त्यामुळे, जवळपास ४०० गुऱ्हाळांवर परिणाम झाला आहे. उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार, तपासणी अहवालात भेसळ आढळली नाही, तरीही तोपर्यंत झालेल्या विलंबामुळे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान भरून निघत नाही.साठवणूक, वाहतूक आणि इतर खर्च वाढत असून, बाजारभावातील चढ-उताराचाही फटका बसतो. त्यामुळे निर्दोष आढळलेल्या उत्पादकांना नुकसानभरपाई किंवा तत्काळ माल मुक्त करण्याबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी होत आहे. याबाबत एफडीएचे सहआयुक्त दिगांबर भोगावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..मोशीतील प्रयोगशाळा सुरू नाहीमोशी येथे एफडीएची प्रयोगशाळा यावर्षी मार्च महिन्यामध्ये कार्यान्वित होणार होती. मात्र, ती अद्याप सुरू न झाल्याने नमुने हे इतर जिल्ह्यांमध्ये पाठवावे लागतात. ती कार्यान्वित झाल्यास तपासणी अहवाल वेळेत मिळून कारवाई अधिक प्रभावी व वेळेवर होण्यास मदत होईल..‘माझ्या गुऱ्हाळावर एफडीएने पंधरा दिवसांपूर्वी कारवाई करत ९ लाखांपर्यंतचा ८ टन गूळ जप्त करून विक्रीस प्रतिबंधित केला आहे. आम्ही गुळात भेसळ करत नाही. तसेच एफडीएचा परवाना देखील आहे. मात्र, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दहा ते बारा प्रकारचे परवाने मागितले, जे घेणे व व्यवसाय करणे कोणालाच शक्य नाही. जर हा गूळ १५ ते २० दिवस असाच राहिला तर तो खराब होऊन माझे आर्थिक नुकसान होईल. आम्ही प्रयोगशाळा अहवाल कधी येईल याची विचारणा केली असता एफडीएचा प्रतिसाद मिळत नाही. आम्हाला मानक कार्यपध्दती एफडीएने द्यावी. अहवाल लवकरात लवकर देऊन आमचे नुकसान टाळावे.’- एक गूळ उत्पादक, केडगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.