पुणे - अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कॅम्प व महात्मा गांधी रस्ता परिसरातील २० हॉटेल्स व उपाहारगृहांची तपासणी केली. त्यामध्ये ८ हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात अत्यंत अस्वच्छता, मोठ्या प्रमाणात कीटकांचा प्रादुर्भाव, कृत्रिम रंगांचा वापर आढळल्याने त्यांचे परवाने तत्काळ निलंबित करण्यात आले. त्याचबरोबर सिंहगड रस्त्यावरील ॲमेझॉन आणि बिग बास्केटच्या दोन गोडावूनवरही गंभीर अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने त्यांचेही परवाने निलंबित करण्यात आले..कॅम्प व महात्मा गांधी रस्ता परिसरातील तपासणीत मेट्रो रेस्टॉरंट, सहाना व्हेज रेस्टॉरंट, शिवाय कॉर्नर, ग्रँड दिल्ली दरबार, राजे चायनीज फास्ट फूड अँड ज्यूस बार, द बर्गर बार्न कॅफे, महादेव फूड्स आणि फिरोज केटरर्स या आठ आस्थापनांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या. या सर्व ठिकाणी स्वयंपाकघरात अत्यंत अस्वच्छ परिस्थिती आणि मोठ्या प्रमाणात कीटकांचा प्रादुर्भाव होता.काही हॉटेल्समध्ये कृत्रिम रंगांचा वापर तसेच अधिक प्रमाणात चववर्धक पदार्थ वापरल्याचे आढळले. ही कारवाई सहआयुक्त (अन्न) श्रीकांत करकळे यांच्या नेतृत्वाखाली सहायक आयुक्त नारायण सरकटे यांच्या पथकाने केली. तपासणी पथकात अन्न सुरक्षा अधिकारी सतीश हाके, प्रिया राजगोळकर, दिपाली घोडके, पूजा बागडे आणि सुप्रिया जगताप यांचा समावेश होता..ॲमेझॉन बिग बास्केटच्या गोडावूनमध्ये अस्वच्छतासिंहगड रोडवरील ॲमेझॉन (गजानन इन्व्हेंटरीज) आणि बिग बास्केट (इनोव्हेटिव्ह रिटेल कॉन्सेप्ट) यांच्या गोडावूनमध्ये तपासणीदरम्यान कालबाह्य लाडू, पेढे, केक, पाव, दुधापासून तयार केलेले रस्क, चटणी आदी खाद्यपदार्थ आढळले. अस्वच्छता, कीटकांचा प्रादुर्भाव, खाद्यपदार्थांच्या डब्यांवर धूळ, बुरशी, तुपाच्या डब्याचे तुटलेले झाकण, तेलाची गळती, शीतगृहातील अस्वच्छता आणि खाद्य व बिगरखाद्य वस्तू एकाच ठिकाणी ठेवण्याचे प्रकारही समोर आले. काही खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवर उत्पादन तारीख व वापरण्याची अंतिम तारीख नमूद नसल्याचे आढळले. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ आणि स्वच्छता व साठवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याने संबंधित आस्थापनांचे परवाने तत्काळ निलंबित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.