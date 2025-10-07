पुणे

Cough Syrup Testing: कफ सिरपचे नमुने घेण्‍यास सुरुवात ‘एफडीए’ पुण्यात इतर कंपन्‍यांच्या औषधाचीही करणार तपासणी

FDA Pune: मध्य प्रदेशातील बालकांच्या मृत्यूनंतर पुण्यात ‘एफडीए’ने खबरदारीचा उपाय म्हणून विविध कंपन्यांच्या कफ सिरपचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी करून त्यामध्ये घातक घटक आहेत का, याचा शोध घेतला जाणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोल्‍ड्रीफ कफ सिरपचे सेवन केल्‍याने मध्‍य प्रदेश येथे बालकांचा मृत्‍यू झाल्‍याप्रकरणी पुण्‍याच्‍या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए, औषध विभाग) खबरदारी म्‍हणून पुण्‍यातील मेडिकलमधून खोकल्‍यावरील इतर कंपन्‍यांचे कफ सिरपचे नमुने गोळा करण्‍यास सुरुवात केली आहे. औषधांचे हे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवून त्‍यामध्‍ये काही अपायकारक घटक आहेत का, याची तपासणी केली जाणार आहे.

