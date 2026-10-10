पुणे - सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यतेल उपलब्ध व्हावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे जिल्ह्यातील आठ आस्थापनांवर धडक कारवाई केली. या कारवाईत निकृष्ट दर्जाचे अथवा असुरक्षित असण्याचा संशय असलेले तसेच लेबलिंगमध्ये त्रुटी असलेले सुमारे ३४ हजार ४८१ किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. या तेलाची किंमत सुमारे ५८ लाख ९० हजार रुपये आहे. ही कारवाई नऊ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली. गार्डन वडापाव, रामकृष्ण मिल्ससह आठ ठिकाणांच्या खाद्यतेलावर कारवाई केली..बारामती, चाकण, आळे (ता. जुन्नर), जांबे (ता. मुळशी), पुणे कॅम्प, गुलटेकडी, शुक्रवार पेठ आणि देहू येथील खाद्यतेल उत्पादक व विक्रेत्यांच्या आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये सोयाबीन, पामोलिन, शेंगदाणा, राईस ब्रान आणि सूर्यफूल तेलाचा समावेश आहे. जप्त केलेल्या खाद्यतेलाचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येणार आहेत. प्रयोगशाळेतील अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..तपासणीदरम्यान काही आस्थापनांमध्ये प्रयोगशाळा कार्यरत नसणे, केमिस्ट उपलब्ध नसणे, वापरलेल्या डब्यांचा पुन्हा वापर करणे, तेलाच्या टाक्यांसाठी आत व बाहेरची एकच पाइपलाइन असणे, तसेच लेबलिंग आणि उत्पादनाच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आढळल्या. काही ठिकाणी तेलाच्या साठ्याची नोंदवही आणि बॅचनिहाय विश्लेषणाच्या नोंदीही उपलब्ध नव्हत्या..तेल, खाद्यपदार्थांच्या आस्थापना– जप्त केलेले तेल – किंमत१. संत तुकाराम ऑइल मिल, देहू – १२ हजार ५१८ किलो तेल – १९ लाख ३८ हजार२. लक्ष्मी एंटरप्रायजेस, आळे, जुन्नर – १२ हजार ४३४ किलो३. प्राज ट्रेडर्स, गुलटेकडी – तीन हजार १७६ किलो४. समीर एंटरप्रायझेस, बारामती एमआयडीसी – २ हजार ७५३ किलो – ५ लाख ३४ हजार५. मीरा ॲग्रो ऑइल इंडस्ट्रीज, आंबेठाण, चाकण – २ हजार १४२ किलो – ३ लाख २१ हजार६. संच फार्म प्रा. लिमिटेड, रामचंद्र कृपा इंडस्ट्रीज, जांबे मुळशी – ८८० किलो – ३ लाख ९९ हजार७. गार्डन वडापाव – ३५८ किलो शेंगदाणा तेल – ७१ हजार ९१८८. रामकृष्ण ऑइल मिल्स, शुक्रवार पेठ – २१८ किलो– ८४ हजार.तक्रारीसाठी संपर्कखाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत किंवा गैरप्रकारांबाबत नागरिकांनी १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा https://complaints.mahafda.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.