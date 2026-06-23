Fake Cosmetics Sale : पुण्यात बनावट सौंदर्य प्रसाधनाची विक्री; औषध विक्रेत्यासह वितरकावर गुन्हा

पुणे : ग्राहकांना बनावट सौंदर्य प्रसाधनांची (काॅस्मेटिक्स) विक्री केल्याचा प्रकार अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) उघडकीस आणला. या प्रकरणी रविवार पेठेतील एका वितरकासह औषध विक्री दुकानदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला..याबाबत एफडीएचे औषध निरीक्षक श्रीकांत पाटील (वय ३९) यांनी चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ओम केमिस्टचे मालक गणेश पुनाराम चौधरी, तसेच माताजी ट्रेडर्स या वितरकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेनापती बापट रस्त्यावरील वेताळबाबा चौकात ओम केमिस्ट हे औषध विक्रीचे दुकान आहे. या दुकानातून सेटाफिल जनरल स्कीन केअर या उत्पादकाच्या बनावट सौंदर्य प्रसाधनांची विक्री होत असल्याची माहिती एफडीएला मिळाली. रविवारी (ता. २१) एफडीएच्या पथकाने कारवाई केली. तेथून बनावट सौंदर्य प्रसाधन जप्त करण्यात आले..चौकशीत रविवार पेठेतील एका वितरकाने बनावट सौंदर्य प्रसाधनाचा पुरवठा होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर एफडीएच्या पथकाने औषध विक्रेत्यासह वितरकावर गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.