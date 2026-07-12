पुणे

Pune: भ्रम निर्माण करणारे अडीच कोटींची औषधे बाजारातून परत कॅडिला फर्मास्युटिकल्सला 'एफडीए'चा दणका

FDA Orders Recall of Cadila Pharmaceuticals Medicines: एफडीएने कॅडिला फर्मास्युटिकल्सच्या 'Aciloc Plus' औषधांवर मोठी कारवाई करत महाराष्ट्रातील सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा औषधसाठा बाजारातून परत मागवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Pune

Pune

esakal

प्रशांत पाटील
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पुणे: आधीच्‍या औषधांमध्‍ये नवीन घटकाचा समावेश करून व त्‍या औषधाच्‍या नावात काहीसा बदल करत विक्री करणाऱ्या बहुराष्‍ट्रीय औषध निर्माता कंपनीला अन्‍न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) चांगलाच दणका दिला आहे. राज्‍यातील विविध शहरांतील तब्‍बल अडीच कोटी रुपयांची औषधे त्‍यांना औषधीय बाजारपेठेतून तातडीने परत घेण्‍याचे (रिकॉल) आदेश ‘एफडीए’ने दिले आहेत.

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