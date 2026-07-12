Pune: भ्रम निर्माण करणारे अडीच कोटींची औषधे बाजारातून परत कॅडिला फर्मास्युटिकल्सला 'एफडीए'चा दणका

पुणे: आधीच्या औषधांमध्ये नवीन घटकाचा समावेश करून व त्या औषधाच्या नावात काहीसा बदल करत विक्री करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कंपनीला अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (एफडीए) चांगलाच दणका दिला आहे. राज्यातील विविध शहरांतील तब्बल अडीच कोटी रुपयांची औषधे त्यांना औषधीय बाजारपेठेतून तातडीने परत घेण्याचे (रिकॉल) आदेश ‘एफडीए’ने दिले आहेत..कॅडिला फर्मास्युटिकल्स या औषधनिर्मात्या कंपनीची ॲसिडिटी, छातीत जळजळ आणि पोटातील व्रण यांसारख्या आजारांवरील उपचारासाठीही ‘ॲसिलॉक १५०’ व त्यापेक्षा जास्त मात्रा असलेली ‘ॲसिलॉक ३००’ या नावांनी ही औषधे आहेत. या औषधांच्या निर्मितीसाठी परवानगी होती. त्यामध्ये रॅनिटिडीन हा घटक (कंटेंट) असून तो प्रामुख्याने ॲसिडिटी नियंत्रणात आणण्यासाठी असतो..Thane DCC Bank : ठाणे जिल्हा बँकेवर भाजप-शिवसेना महायुतीचा झेंडा! रवींद्र चव्हाण-एकनाथ शिंदेंच्या 'चाणक्यनीती'मुळे बविआचा गेम ओव्हर, नवे अध्यक्ष कोण?.कंपनीने ‘रॅनिटिडीन’ ऐवजी ‘फॅमोटिडिन’ (ॲसिडीटी प्रतिरोधक) हा घटक असलेले औषध ‘ॲसिलॉक १५० प्लस’ व ‘ॲसिलॉक ३०० प्लस’ या नावाने बाजारात आणले. या दोन्ही औषधांचे उपयोग समान असले तरी त्यांतील सक्रिय औषधी घटक व डोस वेगवेगळे आहेत. मात्र, नावे जवळपास सारखीच ठेवल्यामुळे चुकीचे औषध दिले किंवा घेतले जाण्याची शक्यता असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती ‘एफडीए’ (औषध विभागाने) दिली..अमरावती येथे केलेल्या नियमित तपासणीत या औषधांबद्दलची माहिती समोर आली. कंपनीने नव्याने बाजारात आणलेल्या 'प्लस' श्रेणीतील औषधांमध्ये 'फॅमोटिडिन' हा पूर्णपणे वेगळा घटक वापरला आहे. औषधाच्या ब्रँड नावात केवळ '+' (प्लस) हे चिन्ह जोडून आणि लेबलवरील कलाकृती (आर्टवर्क) समान ठेवून ही औषधे बाजारात आणली गेली..Oman Coast Incident : ओमान किनाऱ्याजवळ व्यापारी जहाजावर मोठा हल्ला, १० भारतीयांना वाचवण्यात यश, एक जण बेपत्ता.जुनी आणि नवीन औषधे एकाच वेळी बाजारात उपलब्ध असल्याने डॉक्टर, औषध विक्रेते आणि रुग्णांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता तपासात दिसून आली. याप्रकरणी 'एफडीए'ने पुणे, नागपूर आणि भिवंडी (ठाणे) येथील कंपनीच्या मुख्य पुरवठा गोदामांवर (सीएफए) छापा टाकून पुण्यातून ८९.४५ लाख, नागपुरातून ९८.७१ लाख, तर भिवंडीतून ५७.२० लाख रुपयांचा औषधसाठा एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतिबंधित केला..'‘औषधांच्या नावामुळे संभ्रम निर्माण होणे ही सार्वजनिक आरोग्यासाठी गंभीर बाब आहे. औषधांचे ब्रँड नाव आणि विपणन करताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सुरक्षित औषधे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. याप्रकरणी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम १९४० नुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.’’– गणेश रोकडे, सह आयुक्त, ‘एफडीए’ (औषधे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.