सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएची जोरदार धडक कारवाई

चार उद्योगांचे परवाने
‘एफडीए’कडून निलंबित
परभणी, ता. १७ ः अन्न व औषध प्रशासनाने परभणी, जिंतूर येथे ८० लाख ८९ हजार रुपये किमतीचा ३१ हजार ९७० किलो अन्नसाठा जप्त केला. या कारवाईत जिल्ह्यातील एकूण चार आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. जिल्हा अन्न व औषध प्रशासनाने शुक्रवारी जिंतूर येथील खाद्यतेलाचे रिपॅकिंग करणाऱ्या तीन उद्योगांची झाडाझडती घेत खाद्यतेलाचा साठा जप्त केला.
मोंढा रोडवरील मे. मयूर एजन्सीज येथून रिफाइंड सोयाबीन तेल, रिफाइंड सनफ्लॉवर तेल व रिफाइंड पामोलिन तेलाचा तीन हजार ९६० किलो साठा (किंमत सहा लाख २६ हजार ९२० रुपये) जप्त केला. जिंतूर येथील औद्योगिक वसाहतीतील मे. अथर्व एजन्सीज येथून रिफाइंड सोयाबीनचा साडेतीन हजार किलोचा व सहा लाख ७० हजार १६० रुपये किमतीचा साठा जप्त केला, तर येलदरी रोडवरील मे. वरद ऑइल इंडस्ट्रीज येथून रिफाइंड सोयाबीन तेलाचा एक हजार ९६२ किलोचा व चार लाख ७७ हजार ९८५ रुपयांचा साठा जप्त केला. हा नऊ हजार ४२० किलोचा व १७ लाख ७५ हजार रुपये किमतीचा साठा तेलाचा दर्जा कमी असल्याच्या संशयावरून जप्त करण्यात आला.
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