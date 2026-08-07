पुणे

डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर का ?

डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर का ?
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डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर का ?
एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : तुम्ही तुमची धोरणे आक्रमकपणे राबवण्याच्या नादात थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करत आहात. हे म्हणजे डास मारण्यासाठी थेट तलवारीचा वापर करण्यासारखे असल्याची टीका शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) केली. या कार्यवाहीमागील कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने आज पुन्हा एफडीएला दिले.  ॲमेझॉन रिटेल इंडिया''विरुद्धच्या कारवाईवरून न्यायालयाने हे खडे बोल सुनावले.
कठोर कारवाईची गरज नसतानाही आपली धोरणे अतिउत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न एफडीए करीत असल्याचे प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएला सुनावले. तसेच योग्यपद्धतीने काम करण्याचा सल्लाही दिला. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएचे कौतुकही करताना या परिस्थितीला सामोरे जाताना एफडीए सर्व व्यावसायिक आस्थापने बंद करणार का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. मुदत संपलेले अन्नपदार्थ वैज्ञानिक पद्धतीने नष्ट करण्याऐवजी किरकोळ बाजारात पाठवल्याच्या आरोपावरून एफडीएने भिवंडीतील गोदामावर केलेल्या कारवाईविरोधात ॲमेझॉन रिटेल इंडियाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २४ जूनला गोदामाला भेट देऊन कोणतीही ''सुधारणा नोटीस'' न बजावता दुसऱ्याच दिवशी परवाना निलंबित केल्याचे ॲमेझॉनकडून वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले.

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ॲमेझॉनवरील एफडीएचा प्रभाव
भिवंडीतील गोदामावरील कार्यवाही
एफडीएच्या निर्णयांचा व्यवसायावर होणारा परिणाम
एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाचे अवलोकन
अन्न व्यवस्थापनाचे नियम
एफडीए आणि बाजारातील संतुलन
व्यवसायासाठी न्यायालयीन मार्गदर्शन
एफडीएची दिशा आणि धोरणे
महाराष्ट्रातील कृषी नियम
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