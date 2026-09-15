FDA Crime : ‘क्रीमी डिलाइट’, महावीर डेअरीवर एफडीएची कारवाई; लाखो रुपयांचे पदार्थ आढळले असुरक्षित

पुणे - सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेत पुण्यातील दोन आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दौंड तालुक्यातील पाटस येथील ‘क्रीमी डिलाइट’ या आस्थापनेत दूध, बटर आणि स्किम्ड मिल्क पावडर असे एकूण १ हजार ५१९ किलो अन्नपदार्थांवर कारवाई केली. तर आंबेगाव तालुक्यातील मंचर येथील ‘महावीर डेअरी’ येथे ४९ किलो खवा, १०४ किलो पनीर आणि ११ किलो तूप आढळले. ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा संशय आहे..सण महाराष्ट्राचा, संकल्प अन्न सुरक्षिततेचा’ या अभियानांतर्गत ११ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान अन्न व्यावसायिकांची तपासणी करण्यात आली. सणासुदीच्या काळात मिठाई, खवा, पनीर, तूप, फरसाण, खाद्यतेल, रवा, आटा, बेसन, मैदा आणि सुकामेवा आदी पदार्थांची मागणी वाढते. त्यामुळे भेसळ आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली..‘क्रीमी डिलाइट’ येथून ८ लाख ५० हजार रुपये किमतीच्या पदार्थांवर कारवाई केली. तर, ‘महावीर डेअरी’ येथील ५२ हजार ८४० रुपयांच्या पदार्थांची तपासणी केली आहे. तसेच १२ सप्टेंबरला मार्केट यार्ड येथील ‘पुरमचंद अँड सन्स’ची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत मुदतबाह्य अन्नपदार्थ आढळून आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली. त्यामुळे संबंधित आस्थापनेचा परवाना निलंबित करण्यात आला..पुणे विभागातील कारवाई११ सप्टेंबरला कोल्हापूर येथील ‘हॉटेल मल्हार वाडा’ची तपासणी करण्यात आली. त्यांचा परवाना निलंबित करण्यात आला.सणासुदीच्या काळात नागरिकांनी अन्नपदार्थ खरेदी करताना परवानाधारक किंवा नोंदणीधारक आस्थापनांकडूनच पक्क्या बिलासह खरेदी करावी, असे आवाहन एफडीएने केले आहे. अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारींसाठी १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.