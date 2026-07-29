Shikrapur Missing Girls: दोन मुली शिक्रापूर मधून गायब : शिक्रापूर पोलिसांनी घेतला रात्रभर शोध ; पालकांच्या भितीने मुलींनी सोडली होती घरे

शिक्रापूर : पालकांच्या मारहाणीची भीती, शाळेच्या अभ्यासाचा ताण आणि आई-वडील मोबाईलमध्ये गुंतल्याने दोन शाळकरी मुलींनी घर सोडल्याची धक्कादायक घटना शिक्रापूर येथे उघडकीस आली. सोमवारी (ता. २७) रात्री घडलेल्या या दोन्ही घटनांमुळे संपूर्ण परिसरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र शिक्रापूर पोलिसांनी रात्रभर अथक शोधमोहीम राबवत दोन्ही मुलींना सुखरूप शोधून काढल्याने सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..सोमवारी (ता.२७) रात्री साडेनऊच्या सुमारास आठ वर्षीय मुलगी अचानक बेपत्ता झाल्याची खबर पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांना मिळाली. राज्यभरात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार घटनांच्या पार्श्वभूमीवर श्री यादव यांनी तातडीने संपूर्ण पोलिस ठाणेच कामाला लावले. त्याचवेळी आपदा मित्र महेश साबळे, गणेश टिळेकर, शेरखान शेख, वैभव निकाळजे, श्रीकांत भाडळे, राहुल गायकवाड यांच्यासह शिक्रापूरमधील अनेक तरुणही शोधकार्याला मदतीला धावले. दरम्यान, शोधमोहीम सुरू असतानाच आणखी एका १५ वर्षीय मुलीही बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे पोलिसांसह नागरिकांची चिंता आणखी वाढली. दोन मुलींच्या शोधार्थ संपूर्ण शिक्रापूर परिसर पोलिसांनी पिंजून काढला. सामाजिक माध्यमांवरूनही शोधमोहीम राबविण्यात आली. पहाटे पाच वाजेपर्यंत कोणताही ठोस धागा लागला नव्हता..अखेर सकाळी साडेपाचच्या सुमारास शिक्रापूर एसटी स्थानक परिसरात १५ वर्षीय मुलगी थकलेल्या, रडवेल्या व मळलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तिला ताब्यात घेतल्यानंतर तिचा शोध संपला. त्यानंतर काही वेळातच आठ वर्षीय मुलगी स्वतःच्या घराजवळील एका घराच्या जिन्याखाली रात्रभर झोपून सकाळी बाहेर येताना नागरिकांना दिसली. तिलाही सुरक्षित ताब्यात घेण्यात आले. दोन्ही मुली सुखरूप सापडल्याने पोलिस, आपदा मित्र आणि नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..या शोधमोहीमेत पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, पोलिस उपनिरीक्षक उमाकांत कुंजीर, जीनेश कोळी, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक लहानू बांगर, पोलिस हवालदार अमोल नलगे, राकेश मळेकर, शिवाजी चितारे, अमोल दांडगे, प्रफुल्ल सुतार, जयराज देवकर आणि नवनाथ केंद्रे यांनी रात्रभर अथक परिश्रम घेतले. रात्रपाळी संपल्यानंतरही त्यांनी पोलिस ठाण्यात थांबून दोन्ही मुलींच्या पालकांना बोलावून समुपदेशन केले. पोलिसांनी दोन्ही मुलींशी स्वतंत्रपणे संवाद साधल्यानंतर धक्कादायक बाब समोर आली ती अशी की, दोघींनीही घर सोडण्यामागील कारणे जवळपास सारखीच असल्याचे सांगितले. पालकांकडून होणारी मारहाण, शाळेच्या अभ्यासाचा वाढलेला ताण आणि आई-वडील सतत मोबाईलमध्ये व्यस्त, संवादाचा अभाव हीच ती कारणे. सुदैवाने दोन्ही मुली कुणाही वाईट नजरेत न पडता सापडल्याने अशा घटनांकडे पालक, शिक्षक आणि समाजाने मुलांच्या भावनिक गरजांकडे अधिक संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज अधोरेखित झाली..शाळेतील शिक्षकांसमवेत तात्काळ समन्वय बैठक : चंद्रशेखर यादव (पोलिस निरीक्षक, शिक्रापूर)दोन्ही मुली आपल्या सर्वांच्या सुदैवाने सुखरूप सापडल्या. मात्र ही घटना प्रत्येक पालक आणि शिक्षकांसाठी इशारा आहे. मुलांवर अभ्यासाचा अनावश्यक ताण येऊ नये, त्यांच्याशी सातत्याने संवाद व्हावा, पालकांनी मोबाईलपेक्षा मुलांकडे लक्ष द्यावे यासाठी शिक्रापूर पोलिसांच्या हद्दीतील सर्व शाळांच्या शिक्षकांसोबत लवकरच समन्वय बैठक घेण्यात येणार आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी पोलिस, शिक्षक आणि पालक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांना तातडीने आम्ही सुरुवात करीत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.