PMRDA Protest : चाकणवासीयांचा पीएमआरडीएवर धडक मोर्चा; वाहतूक कोंडी, रस्ते दुरुस्तीची मागणी

पिंपरी : चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, कचरा प्रश्न, एमआयडीसी परिसरातील पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी विविध समस्यांबाबत 'ट्रॅफिकमुक्त चाकण कृती समिती'तर्फे गुरुवारी (ता. ९) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) आकुर्डी येथील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. चाकण ते आकुर्डी अशा पायी मोर्चात उद्योजक, कामगार, विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि चाकण परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत..तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्ग आणि पुणे-नाशिक महामार्गाचे विस्तारीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. या दोन्ही महामार्गांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र होत आहे. अपघातांचेही प्रमाण वाढले आहे. यात कामगार, सामान्य नागरिकांचे बळी जात आहेत. या समस्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. गेली अनेक वर्षे राजकीय पुढारी आणि शासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहे..PCMC News : अतिक्रमणे, बेशिस्त चालकांमुळे कोंडीचा मनस्ताप, भोसरीतील सेवारस्त्यांवरील स्थिती; डोकेदुखीत वाढ, समस्या दूर करण्याची मागणी.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सप्टेंबर महिन्यात चाकण परिसराची पाहणी करून अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या. एमआयडीसी, नगरपरिषद आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांची समन्वयक संस्था म्हणून पीएमआरडीएची नियुक्ती झाली होती..पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी त्यानंतर केवळ बैठका घेतल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने चाकणवासीयांच्या सहनशीलतेचा बांध फुटला आहे. हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून चाकणवासीयांच्या पुढील पिढीसाठी आहे. त्यामुळे सर्वांनी मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ट्रॅफिक मुक्त चाकण कृती समितीचे सदस्य कुणाल कड यांनी केले आहे..दृष्टिक्षेपातवेळ : गुरुवार, सकाळी ९ वाजताप्रारंभ : संग्रामदुर्ग किल्ला, चाकणसमारोप : पीएमआरडीए कार्यालय, आकुर्डीमार्ग : संग्रामदुर्ग, तळेगाव चौक,आळंदी फाटा, धर्मवीर स्मारक चौक (मोशी), भक्ती शक्ती चौक,पीएमआरडीए मुख्यालय (आकुर्डी).