- पांडुरंग साठेकोळवण - मुळशी व मावळ तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या तिकोना गडावर फिरण्यासाठी आलेल्या एका महिला पर्यटकाचा पाय घसरून पडल्याने अपघात झाला. अपघातात जखमी झालेल्या महिलेचे नाव मनीषा जगन्नाथ ढमाले (वय-३८) रा. दत्तवाडी, पुणे असे या महिला पर्यटकांचे नाव असून हि महिला शुक्रवार ता. २७ रोजी तिकोना गडावर दुपारी २ वाजता पर्यटनासाठी आली असताना बालेकिल्ला व त्याखालील दरवाजा यांच्यामध्ये असलेल्या खडतर अशा पायऱ्यांवर पाय घसरून पडल्याने गंभीर जखमी झाली..सदर महिला पर्यटकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून मणक्यालाही मार लागल्याने ती जखमी झाली. या महिला पर्यटकाला अन्य पर्यटकांच्या मदतीने झोळी मधून गडाच्या खाली आणण्यात आले. सदर घटनेची माहिती श्री शिवदुर्ग संवर्धन संस्थेचे किल्लेदार सुजित मोहोळ यांनी तिकोनापेठ गावचे पोलीस पाटील अनंता खैरे यांना फोनवरून दिल्यानंतर दिली..त्यानंतर पोलीस पाटील यांनी १०८ क्रमांक व पोलीस मदत केंद्राला संपर्क करून ॲम्बुलन्स बोलावून घेतली. १०८ क्रमांकाची मदत गाडी व वैद्यकीय पथक दाखल झाल्यानंतर जखमी महिलेस पवना नगर येथील शासकीय रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी घेऊन जाण्यात आले असल्याची माहिती किल्लेदार सुजित मोहोळ यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.