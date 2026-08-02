Student Volunteering: 'युवान' अभियानातून कृषीसंस्कृतीची ओळख; १४० हून अधिक विद्यार्थी-प्राध्यापकांचे जामगावात भात लागवडीत मोलाचे योगदान

पुणे : आजच्या गतिमान, तांत्रिक आणि डिजिटल युगात तरुणाईला आपल्या शेती, माती आणि परंपरांशी जोडून ठेवणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. पुस्तकी ज्ञानाच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष अनुभवातून सामाजिक जाणिवा समृद्ध करणे हा आजच्या काळातील कळीचा मुद्दा ठरत आहे. याच विचारातून आणि प्रेरणेतून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अभिनव 'युवान' अभियानांतर्गत आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने मुळशी तालुक्यातील निसर्गरम्य जामगाव येथे एक अत्यंत प्रेरणादायी भात लागवड उपक्रम नुकताच मोठ्या उत्साहात पार पडला..शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून कष्टाचे श्रमदानयंदाही फर्ग्युसन महाविद्यालयातील उत्साही विद्यार्थ्यांनी आपल्या महाविद्यालयीन वर्गांच्या आणि चार भिंतींच्या छताबाहेर पडत थेट ग्रामीण शिवार गाठले. पावसाळ्याच्या दिवसात शेतकऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो, हे लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनी थेट शेतात उतरण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून, गुडघ्यापर्यंतच्या चिखलात उतरून विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक पद्धतीने भात लागवडीचे कष्टाचे काम प्रत्यक्षात अनुभवले आणि पूर्णत्वास नेले. विद्यार्थ्यांच्या या अथांग आणि निस्वार्थ श्रमदानातून यावेळी तब्बल दोन एकरांहून अधिक क्षेत्रावर भात लागवड यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आली. पावसाच्या धारा अंगावर झेलत विद्यार्थ्यांनी लावलेली ही रोपे भविष्यातील समृद्ध पिकाची जणू नांदीच ठरली..कृषी संस्कृतीची ओळख आणि सामाजिक जाणीव रुजवण्याचा उपक्रमआजच्या तरुण पिढीमध्ये कृषीविषयक आवड जोपासणे, अन्नदाता असलेल्या बळीराजाच्या कष्टाची आणि घामाची खरी जाणीव ठेवणे, तसेच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना ऐन हंगामात प्रत्यक्ष हातभार लावून मदत करणे, या महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी उद्देशांमुळे या उपक्रमाचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढले होते. केवळ घोषणाबाजी करणे किंवा कागदी घोडे नाचवण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृतीतून समाजसेवा कशी करावी, याचे अत्यंत आदर्श आणि अनुकरणीय उदाहरण या तरुण पिढीने समाजासमोर सादर केले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील जीवनशैली, तिथल्या अडचणी आणि शेतकरी राजाचे काबाडकष्ट अतिशय जवळून अनुभवता आले..१४० हून अधिक विद्यार्थी-प्राध्यापकांचा सहभागया महा-श्रमदान मोहिमेमध्ये राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) आणि युवान अभियानांतर्गत कृषी क्षेत्र, पर्यावरण संवर्धन आणि समाजकारणात विशेष रुची असलेल्या १४० हून अधिक तरुण-तरुणी आणि प्राध्यापकांनी अत्यंत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. हातामध्ये हिरवीगार रोपे घेऊन शिस्तीत ओळीने लागवड करताना विद्यार्थ्यांनी एकीचे, सहकार्याचे आणि सामाजिक बांधिलकीचे अनोखे दर्शन घडविले. या उपक्रमामुळे जामगावच्या शिवारात एक वेगळाच तरुण, ऊर्जेने भारलेला व चैतन्यमय उत्साह पाहायला मिळाला. विद्यार्थ्यांच्या या उत्साहाने संपूर्ण परिसरातील वातावरण भारून गेले होते..मान्यवरांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन आणि सहकार्यया भव्य उपक्रमाला यश मिळवून देण्यासाठी अनेकांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. युवान अभियानाचे समन्वयक श्री. शंतनू लामधाडे आणि जामगाव येथील स्थानिक शेतकरी श्री. महेश मालुसरे यांनी उपक्रमाच्या आयोजनात, तसेच शेतजमीन उपलब्ध करून देण्यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली.कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्याम मुडे, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी डॉ. शहाजी खरात, डॉ. प्रीती आफळे आणि श्री. सागर दरेकर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. या सर्व मान्यवरांनी प्रत्यक्ष शेतात पायी फिरून विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले आणि त्यांच्या या सामाजिक उपक्रमाचे भरभरून कौतुक केले. तरुणांनी अशा उपक्रमांमध्ये सातत्याने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. तसेच NSS चे विद्यार्थी प्रतिनिधी दीपाली, आर्या, कार्तिकेश व आयुष यांनी या संपूर्ण उपक्रमाचे अतिशय नेटके, नियोजनबद्ध आणि अचूक नियोजन करून हा कार्यक्रम अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यात मोलाची भूमिका बजावली..शेतकऱ्यांकडून कृतज्ञता आणि भारावलेले वातावरणशहरातील उच्चशिक्षित आणि होतकरू मुले-मुली स्वतःहून आपल्या शेतात येऊन राबतात, चिखलात उतरून मेहनत करतात, हे पाहून जामगावमधील शेतकरी वर्ग अक्षरशः भारावून गेला. सामाजिक उत्तरदायित्वाची खरी जाणीव, श्रमाची प्रतिष्ठा आणि शेतीविषयी तरुण पिढीच्या मनात असलेली अफाट आत्मीयता दर्शवणारा हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने दिशादर्शक ठरला. उपक्रमानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी फर्ग्युसन महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि युवान अभियानाचे मनःपूर्वक आभार मानले. विद्यार्थ्यांच्या या निस्वार्थ आणि प्रेमाच्या मदतीबद्दल जामगावच्या बळीराजाने त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.