Fergusson College Road Clash: क्षणात पेटला वाद, पुढच्याच मिनिटाला दोन गटात मारामारी! एफसी रोडवरील थरार CCTV मध्ये कैद!

पुणे : पुण्यातील गजबजलेल्या फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर दोन गटांतील तरुणांमध्ये भीषण हाणामारी झाल्याची घटना समोर आली आहे. वाडेश्वर हॉटेलसमोर ही तुंबळ हाणामारी झाली, ज्यामुळे परिसरात एकच तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. .सुरुवातीला छोट्या धक्क्याच्या कारणाने दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. मात्र हा वाद लवकरच दोन गटांमध्ये रूपांतरित झाला आणि त्यानंतर जोरदार मारामारी सुरू झाली. रस्त्यावरून जाणारे नागरिक आणि दुकानदार यांना या प्रकारामुळे मोठा धक्का बसला. काही क्षणांतच परिसरात गोंधळ माजला आणि हाणामारी इतकी तीव्र होती की आसपासच्या लोकांना सुरक्षित अंतरावर जावे लागले..ही संपूर्ण घटना हॉटेलसमोरील सीसीटीव्ही कॅमेर्यात स्पष्टपणे कैद झाली आहे. फुटेजमध्ये दोन्ही गटांतील तरुण एकमेकांवर हल्ला करताना, धक्काबुक्की करताना आणि रस्त्यावर धावताना दिसत आहेत. पोलिसांनी या फुटेजचा आधार घेऊन तपास सुरू केला असून, त्याद्वारे आरोपींची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हदोन दिवसांपूर्वी घडलेल्या या प्रकारानंतर आता पोलिसांनी अधिक तपासाला वेग दिला आहे. घटनास्थळी भेट देऊन त्यांनी साक्षीदारांच्या जबान्या नोंदवल्या जाणार आहेत. एफसी रोड हा विद्यार्थी आणि तरुणांच्या गर्दीने नेहमीच गजबजलेला असल्याने, अशा घटनांमुळे सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..दोषींना लवकरात लवकर अटक करण्यात येईलसीसीटीव्ही फुटेज तपासून दोषींना लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल. या घटनेनंतर एफसी रोड परिसरात पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला..पुढील अपडेट येण्याची शक्यतासध्या पोलिस तपास सुरू असल्याने लवकरच पुढील अपडेट येण्याची शक्यता आहे. पुणे शहरातील अशा छोट्या-छोट्या कारणांमुळे होणाऱ्या हिंसक घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर धोरण अवलंबावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे..गर्दीच्या वेळी CSMT रेल्वे स्थानकात संतापजनक प्रकार! प्लॅटफॉर्ममधील रुळावर व्यक्ती झोपला, समोरून ट्रेन आली अन्...; VIDEO VIRAL