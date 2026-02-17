Fergusson College Road Clash: क्षणात पेटला वाद, पुढच्याच मिनिटाला दोन गटात मारामारी! एफसी रोडवरील थरार CCTV मध्ये कैद!

पुणे

Pune Turns Battleground: Violent Youth Clash on Fergusson College Road Caught on CCTV — Watch Video

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : पुण्यातील गजबजलेल्या फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर दोन गटांतील तरुणांमध्ये भीषण हाणामारी झाल्याची घटना समोर आली आहे. वाडेश्वर हॉटेलसमोर ही तुंबळ हाणामारी झाली, ज्यामुळे परिसरात एकच तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

pune
viral
Video

