प. आशियातील युध्दाचा खतांच्या पुरवठ्यावर फारसा परिणाम होणार नाही — केंद्र सरकारची माहिती
‘खतांच्या पुरवठ्यावर
युद्धाचा परिणाम नाही’
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.६ ः देशात खतांचे पुरेसे साठे असून पश्चिम आशियात सुरू असलेले युद्ध तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असल्याचा खत पुरवठ्यावर फारसा परिणाम पडणार नाही, अशी स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले. सध्याचा खतांचा राखीव साठा १७७.३१ लाख टन इतका आहे. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील १२९.८५ लाख टनांच्या तुलनेत तो ३६.५ टक्क्यांनी जास्त असल्याचे खत विभागाकडून आज सांगण्यात आले.
सरकारच्या प्राधान्यक्रमात शेतकरी अग्रस्थानी आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणत्याही परिस्थिती तडजोड केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही भीतीशिवाय खरीप हंगामाच्या तयारीची सुरुवात करावी, असे सरकारने सांगितले आहे.
देशात सर्वात मोठ्या प्रमाणात युरिया खत विकले जाते. या खताच्या निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायूची मोठ्या प्रमाणात गरज असते. भारताला प्रामुख्याने कतार आणि इतर आखाती देशांकडून वायूचा पुरवठा होतो. देशात सध्या ५९.३० लाख टन इतका युरिया खताचा साठा आहे. डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताचा २५.१३ लाख टन तर ‘एनपीके’ खतांचा साठा ५५.८७ लाख टन इतका साठा असल्याची माहिती खत विभागाने दिली आहे.
