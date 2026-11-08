Farmer Registration: रासायनिक खतांच्या वितरणासाठी ॲपवर नोंदणी; बुकिंग बंधनकारक

खळद,: केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरणासाठी आता ‘एफएफएस’ (Farmer Fertilizer System) ॲपद्वारे ऑनलाइन नोंदणी व बुकिंग करणे बंधनकारक झाले आहे. शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका गुणनियंत्रण निरीक्षक अधिकारी स्नेहल धायगुडे यांनी केले..शिवरी (ता. पुरंदर) येथे आयोजित शेतकरी संवाद बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी उपकृषी अधिकारी संदीप कदम, कृषी मित्र विजय टेकवडे, योगेश कामथे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..अशी करा नोंदणी: १. मोबाईलमध्ये FFS ॲप डाउनलोड करून राज्य निवडावे. २. १२ अंकी आधार क्रमांक टाकून OTP द्वारे पडताळणी करावी. ३. ‘Add Land’ मधून जमिनीची नोंदणी करून राज्य, जिल्हा, तालुका, गाव व गट क्रमांक भरावा. ४. ‘My Farm’ मध्ये पिकांची निवड करून ‘Apply For Fertilizer’ मधून खताचा प्रकार व गोण्यांची संख्या निश्चित करावी. ५. जवळचे कृषी सेवा केंद्र निवडून नोंदणी पूर्ण करावी. बुकिंगची माहिती केंद्रावर दाखवून खत घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.