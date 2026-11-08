पुणे

Farmer Registration: रासायनिक खतांच्या वितरणासाठी ॲपवर नोंदणी; बुकिंग बंधनकारक

FFS App Fertilizer Booking : अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरणासाठी एफएफएस ॲपद्वारे ऑनलाइन नोंदणी आणि बुकिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. आधार क्रमांक, ओटीपी आणि जमिनीची माहिती भरून शेतकऱ्यांना जवळच्या कृषी सेवा केंद्रातून खत घेता येणार आहे.
Farmers are encouraged to register on the FFS app for subsidized fertilizer booking.

Farmers are encouraged to register on the FFS app for subsidized fertilizer booking.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खळद,: केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अनुदानित रासायनिक खतांच्या वितरणासाठी आता ‘एफएफएस’ (Farmer Fertilizer System) ॲपद्वारे ऑनलाइन नोंदणी व बुकिंग करणे बंधनकारक झाले आहे. शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका गुणनियंत्रण निरीक्षक अधिकारी स्नेहल धायगुडे यांनी केले.

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