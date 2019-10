महिन्यात ५५ कोटींची उलाढाल

नारायणगाव - जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सप्टेंबरमध्ये ४ लाख ९१ हजार ३८४ कांदा पिशव्यांची (२ लाख ४५ हजार ६९२ क्विंटल) आवक झाली. कांद्याला सरासरी साडेबावीस रुपये भाव मिळाला. कांदा खरेदी-विक्रीतून एका महिन्यात (सप्टेंबर) ५५ कोटी २८ लाख ७ हजार रुपयांची उलाढाल झाली. दरम्यान, मागील पाच वर्षांचा आढावा घेतल्यास २०१९ मधील सप्टेंबर महिना कांदा उत्पादकांना दिलासा देणारा ठरला. मात्र, केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने पुढील दोन महिन्यांत कांदा उत्पादकांना कोट्यवधींचा फटका बसणार आहे, अशी माहिती सभापती संजय काळे यांनी दिली. या बाबत काळे यांनी सांगितले की, जुन्नर बाजार समितीच्या आळेफाटा, जुन्नर, ओतूर येथील उपबाजारात कांद्याचे लिलाव होतात. उपबाजारात जुन्नर, पारनेर, आंबेगाव, शिरूर तालुक्‍यातील शेतकरी कांदा विक्रीसाठी आणतात. मागील पाच वर्ष कांद्याला भाव मिळालेला नाही. मागील वर्षी चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा खराब झाल्याने तो फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. या वर्षी टंचाईमुळे रब्बी हंगामात कांदा लागवडीत मोठी घट झाली होती. मार्चअखेर चाळीत साठवून ठेवलेला कांदा शेतकऱ्यांनी ऑगस्टमध्ये विक्रीसाठी काढला. एक ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट २०१९ दरम्यान कांद्याला प्रतवारीनुसार प्रतिकिलो सहा रुपयांपासून पंचवीस रुपयांदरम्यान भाव मिळाला.

