Eleventh Admission : अकरावीच्या प्रवेशासाठी मंगळवारपासून अंतिम फेरी सुरू

इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील अंतिम फेरी मंगळवार (ता. २६) ते शनिवार (ता. ३०) या कालावधीत होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील अंतिम फेरी मंगळवार (ता. २६) ते शनिवार (ता. ३०) या कालावधीत होणार आहे. आतापर्यंत प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी ही अंतिम फेरी असणार आहे. या अंतिम विशेष फेरीअंतर्गत ॲलॉटमेंट शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर होणार आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले.

