Eleventh Admission : अकरावीच्या प्रवेशासाठी मंगळवारपासून अंतिम फेरी सुरू

पुणे - इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील अंतिम फेरी मंगळवार (ता. २६) ते शनिवार (ता. ३०) या कालावधीत होणार आहे. आतापर्यंत प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी ही अंतिम फेरी असणार आहे. या अंतिम विशेष फेरीअंतर्गत ॲलॉटमेंट शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर होणार आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले..राज्यात एकूण नऊ हजार ५२८ कनिष्ठ महाविद्यालये असून प्रवेश क्षमता २१ लाख ५४ हजार ६९२ इतकी आहे. या प्रवेश प्रक्रियेसाठी १४ लाख ७१ हजार ७४७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून आतापर्यंत १२ लाख ७८ हजार ४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत.इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशातील अंतिम विशेष फेरीअंतर्गत कनिष्ठ महाविद्यालयांना नव्याने नोंदणी आणि वाढीव प्रवेश क्षमता नोंदणी करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर अंतिम विशेष फेरीसाठी सोमवारी (ता. २५) रिक्त जागांचा तपशील जाहीर केला जाणार आहे..कोटाअंतर्गत प्रवेशाकरिता बुधवारपर्यंत अर्ज करण्याची मुदतकनिष्ठ महाविद्यालयांना अल्ससंख्यांक आणि व्यवस्थापन कोट्याअंतर्गत जागा प्रत्यार्पित करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. कोट्याअंतर्गत रिक्त जागा येत्या सोमवारी (ता. २५) प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.तर, नवीन विद्यार्थी नोंदणी आणि अर्जाचा भाग एकमध्ये दुरुस्ती करणे, अर्जाचा भाग दोन भरणे, विद्यार्थ्यांनी अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापन कोटा प्रवेशासाठी पसंतीक्रम ऑनलाइन नोंदविणे आणि लॉक करणे, यासाठी येत्या बुधवारपर्यंत (ता. २७) मुदत दिली आहे. कोटांतर्गत अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना ॲलॉटमेंट शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर होणार असून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी २९ आणि ३० ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे..अंतिम विशेष फेरीचे वेळापत्रक -तपशील : कालावधी- प्रवेशासाठी नवीन विद्यार्थी नोंदणी, राज्य मंडळाच्या पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण (एटीकेटी) विद्यार्थ्यांसाठी आणि भाग एकमध्ये दुरुस्ती करणे, तसेच अर्जाचा भाग दोन भरणे, विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम देणे, या फेरीत प्रवाह आणि पसंतीक्रम अद्ययावत करण्याची सुविधा उपलब्ध : २६ ते २७ ऑगस्ट- विशेष फेरीसाठी ॲलॉटमेंट पोर्टलवर जाहीर करणे, विद्यार्थी आणि महाविद्यालय लॉगिनमध्ये तपशील दर्शविणे, विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे संदेश पाठविणे, कट-ऑफ जाहीर करणे : २९ ऑगस्ट- विद्यार्थ्यांनी आपणाला मिळालेल्या विद्यालयात जाऊन आपला प्रवेश निश्चित करणे, 'प्रोसिड फॉर ॲडमिशन'वर क्लिक करणे : २९ ते ३० ऑगस्ट.