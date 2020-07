विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेविषयी संभ्रमात आहात? मग हे वाचाच!

पुणे : देशभरात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्या की नाही यावरून वाद सुरू झालेला असताना, मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, देशातील ६४० विद्यापीठांपैकी ४५४ विद्यापीठे परीक्षा घेण्याच्या बाजूने आहेत. त्यातील १८२ विद्यापीठांमध्ये परीक्षा झाल्या असल्याचे समोर आले आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना व्हायरसमुळे मार्च ते मे महिन्यात होणाऱ्या पदवी व पदव्युत्तर पदवीच्या परीक्षांचे वेळपत्रक कोलमडून गेले आहे. आता अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता त्या विद्यार्थ्यांना इतर वर्षाच्या गुणांवरून सरासरी काढून उत्तीर्ण करावे, असा आग्रह राज्य सरकार व विद्यार्थ्यांचा आहे. मात्र, परीक्षा न घेता पदवी दिल्यास त्यास काही अर्थ राहणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने व यूजीसीने घेतली आहे. त्यामुळे सध्या राज्य व केंद्र सरकार असा वाद निर्माण झाला आहे. 'यूजीसी'ने ६ जुलै रोजी विद्यापीठ परीक्षांबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली, त्यामध्ये सप्टेंबर महिना अखेरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात, याचे आदेश दिले आहेत. ही नियमावली जाहीर केल्यानंतर देशभरातील विद्यापीठांचे परीक्षेबाबात काय नियोजन आहे याचा आढावा घेतला. त्याची माहिती यूजीसीने जाहीर केली आहे. देशात ६४० विद्यापीठ आहेत. त्यापैकी १२० अभिमत विद्यापीठ, २२९ खासगी विद्यापीठ, ४० केंद्रीय विद्यापीठ तर २५१ राज्य स्तरावरील विद्यापीठे आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा देशभरातील ६४० पैकी ४५४ विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. यातील १८२ विद्यापीठांमध्ये अंतीम वर्षाचे काही पेपर झालेले आहेत, तर उर्वरित पेपर घेण्याची त्यांची तयारी आहे. २३४ विद्यापीठांनी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात ऑफलाईन व ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी नियोजन सुरु केले आहे. तर, ३८ विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्यासाठी तयारी दाखवली आहे, मात्र, या परीक्षा कशा घ्याव्यात यासाठी संबंधित शिखर संस्थांकडून सूचनांची वाट पाहत आहेत. 177 विद्यापीठांचे काही ठरेना देशातील बहुतांश विद्यापीठे परीक्षा घेण्यासाठी तयार आहेत. मात्र, अद्याप १७७ विद्यापीठांना परीक्षा द्यावे की घेऊ नये, याबाबतचा गोंधळ संपलेला नाही. विद्यापीठांच्या कार्यक्षेत्रातील कोरोनाची स्थिती आणि राज्य सरकारच्या भूमिका यामुळे विद्यापीठांना भूमिका घेणे अवघड जात आहे. तर, २७ खासगी विद्यापीठे २०१९-२० या वर्षात सुरू झाल्याने यंदा तेथे विद्यार्थीच नसल्याने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणार नाहीत. (Edited By : Krupadan Awale)

Web Title: Final Year Exam will held Soon decision by UGC