Pune Bhalgudi News: भालगुडी जळीतग्रस्तांना समाजाचा मोठा आधार; ‘दैनिक सकाळ’च्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, साडेपाच लाखांहून अधिक मदत

पांडुरंग साठेकोळवण : भालगुडी येथे बुधवार ता.०८ रोजी दुपारी आठ घरांना आग लागली व आठ कुटुंबे उघड्यावर आली या संकटकाळी या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी दैनिक सकाळ ने केलेल्या मदतीच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद प्रतिसाद मिळाला व यामधून या कुटुंबांना मदत म्हणून समाजातील सर्व स्तरातील लोकांनी पुढाकार घेतला..काही रोख रक्कम मिळाली तर जीवनावश्यक वस्तू मिळाल्या त्यात किराणा सामान कपडे अंथरुण भांडी अशी मदत दिली गेली रोख स्वरूपात दिलेली मदत आमदार शंकर मांडेकर, यशवंत गायकवाड, उद्योजक अरुण मराठे, जिल्हा परिषद सदस्य मिलिंद वाळंज, उद्योजक खिंवसरा, तसेच स्थानिक गणपत साठे, महादेव कोंढरे, दगडू करंजावणे,व तालुक्यातील ब-याच नागरिकांनाशी आर्थिक मदत दिली. .या मदतीचा आकडा साडेपाच लाख रुपयांचे घरात गेला.तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे मध्ये सव्वा लाख रुपयांचे किराणा सामान सभापती मंदा शेळके व बाबाजी शेळके यांनी दिले तसेच डॉ.बाळासाहेब मानकर यांनी भांडी साड्या कपडे किराणा सामान दिले सामाजिक संस्थांद्वारे आणखी मदत मिळणार आहे असे भालगुडी येथील माजी सरपंच रामदास साठे यांनी सांगितले.