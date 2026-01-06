Pune News : "सहकारी संस्थांनी वित्तीय साक्षरता अभियान राबवावे"- विद्याधर अनास्कर

पुणे : एका अफवेमुळे राज्यातील एका सक्षम वित्तीय संस्थेच्या मराठवाड्यातील काही शाखांमध्ये ठेवी काढण्यासाठी नव्हे, तर तारण ठेवलेले सोने सोडवून घेण्यासाठी कर्जदारांच्या रांगा लागल्याचे चित्र प्रथमच पाहावयास मिळाले. या पार्श्वभूमीवर अफवांचा विपरित परिणाम रोखण्यासाठी सहकारी वित्तीय संस्थांनी वित्तीय साक्षरता अभियान राबवावे, असे आवाहन बॅंकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी केले आहे..आतापर्यंत केवळ ठेवीदारांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करण्यावर भर दिला जात होता. मात्र या घटनेमुळे ठेवीदारांसोबतच बँकांचे कर्जदार, विशेषतः सोनेतारण कर्ज घेणारे ग्राहक, यांनाही कर्ज देतानाच वित्तीय साक्षरतेचे धडे देणे आवश्यक झाले आहे. ग्रामीण भागातील सर्व प्रकारच्या ग्राहकांसाठी सहकारी वित्तीय संस्थांनी अशा स्वरूपाची व्यापक मोहीम हाती घेणे काळाची गरज आहे. संस्थेशी संबंधित कोणतीही बातमी आर्थिक निकषांवर तपासून पाहण्याची सवय ग्राहकांमध्ये रुजविणे हे वित्तीय साक्षरता अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे..Pune Grand Tour : "सह्याद्रीचा इतिहास जगासमोर मांडताना जनतेचे सहकार्य अपेक्षित"-जिल्हाधिकारी डुडी.या प्रकरणात आपले सोने सोडवून घेण्यासाठी गरीब ऊसतोड कामगारांनी खासगी सावकारांकडून चढ्या व्याजदराने कर्ज घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. ज्या सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी सहकारी वित्तीय संस्थांची स्थापना झाली, त्याच संस्थांच्या ग्राहकांना अफवांमुळे पुन्हा सावकारांच्या दारी जावे लागणे हे दुर्दैवी आहे..विशेषतः सोनेतारण कर्ज देताना ग्राहकांना कर्जप्रक्रियेची संपूर्ण माहिती सुरुवातीलाच समजावून सांगावी. तसेच व्यवहारात जास्तीत जास्त पारदर्शकता ठेवावी. अशा उपाययोजनांमुळे अफवांना आळा बसून सहकार क्षेत्राची विश्वासार्हता टिकून राहील, असे अनास्कर यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.