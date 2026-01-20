मलकापूर पुस्तक प्रकाशन
अर्थसाक्षरतेबद्दल महिलांना मार्गदर्शन
रवींद्र देशमुखांच्या पुस्तकाचे मलकापूरला प्रकाशन
मलकापूर, ता. २० : रवींद्र देशमुख यांनी लिहिलेल्या ‘पैशाचं ज्ञान महिलांसाठी वरदान’ बचतीपासून गुंतवणुकीचा प्रवास या पुस्तक प्रकाशनाचा कार्यक्रम नुकताच झाला. अर्थमित्र संस्थेतर्फे महिला मेळाव्याचे आयोजन केले होते.
औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या संस्थापिका उत्तरा भोसले या प्रमुख पाहुण्या होत्या. या सोहळ्यासाठी कऱ्हाड व मलकापूर शहर, तसेच कऱ्हाड ग्रामीणमधून महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. संस्थापक श्री. देशमुख यांनी या सोहळ्यात महिलांना अर्थसाक्षर का व्हावे? याबद्दल मार्गदर्शन केले. उत्तरा भोसले यांनी महिलांना बचत आणि गुंतवणुकीबद्दल मार्गदर्शन केले. अर्थमित्रच्या माध्यमातून गेल्या आठ वर्षांपासून आर्थिक साक्षरता विषयावर कार्य चालू आहे. पुस्तकाचे ही अनेकांनी कौतुक केले. यावेळी हळदी-कुंकू कार्यक्रम झाला. रेवती देशमुख, प्रतीक्षा निकम उपस्थित होत्या. या महिलांना हे पुस्तक भेट देण्यात आले.
मलकापूर : पुस्तकाचे ज्ञान महिलांसाठी वरदान या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना उत्तरा भोसले, समवेत रेवती देशमुख, प्रतीक्षा निकम आदी.
