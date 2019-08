बनावट मृत्यूपत्रप्रकरणी नऊ जणांवर गुन्हा दाखल 

पुणे - बनावट मृत्यूपत्रप्रकरणी तलाठ्यासह नऊ जणांविरोधात विमानतळ ठाण्यात फसवणुकीसह विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. शशिकांत धनाजी कोलते, संतोष धनाजी कोलते, हेमलता धनाजी कोलते, अशोक पाटीलबुबा सोनवणे, विलास खंडेराव चौधरी, जयमाला अशोक सोनवणे, अनिता विलास चौधरी, संजय मारुत लगण आणि तलाठी भाऊसाहेब अशी आरोपींची नावे आहेत. एका महिलेच्या मृत्यूनंतर चार वर्षांनी बनावट मृत्यूपत्र तयार केले होते. त्यानंतर तलाठ्याशी हातमिळवणी करून दप्तरी नोंदी केल्या. संबंधित मिळकत हडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दत्तात्रेय बबन खांदवे यांनी फिर्याद दिली. ही तक्रार नोंदविण्यासाठी फिर्यादींने ऍड. सतीश नायर यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली होती. संबंधित आरोपी असलेले बांधकाम व्यावसायिक आणि इस्टेट एजंट यांनी वडिलोपार्जित मिळकत हडपण्याचा प्रयत्न केला. बनावट कागदपत्रे, बनावट मृत्युपत्र करून सरकारची फसवणूक करण्यात आली, अशी फिर्याद दिली होती. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. के. खान यांनी गुन्हा दाखल केला व तपासाचे आदेश विमानतळ पोलिसांनी दिले होते.

