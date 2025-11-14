पुणे

Navale Bridge Accident : नवले पुलावरील अपघात प्रकरणी कंटेनर मालकासह तिघांवर गुन्हा दाखल

पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नवले पूल परिसरात गुरुवारी झालेल्या भीषण अपघातानंतर सिंहगड रस्ता पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नवले पूल परिसरात गुरुवारी झालेल्या भीषण अपघातानंतर सिंहगड रस्ता पोलिसांनी कंटेनरचा मालक, चालक आणि क्लीनर अशा तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यात कंटेनरच्या चालक आणि क्लिनरचा समावेश होता.

