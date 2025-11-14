Navale Bridge Accident : नवले पुलावरील अपघात प्रकरणी कंटेनर मालकासह तिघांवर गुन्हा दाखल

पुणे - पुणे-बंगळूर महामार्गावरील नवले पूल परिसरात गुरुवारी झालेल्या भीषण अपघातानंतर सिंहगड रस्ता पोलिसांनी कंटेनरचा मालक, चालक आणि क्लीनर अशा तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यात कंटेनरच्या चालक आणि क्लिनरचा समावेश होता..कंटेनरचा चालक रुस्तुम ऋद्दार खान (वय ३५, रा. किरवारी, ता. हसोली किसनगड, जि. खेरतल, राजस्थान), क्लीनर मुस्ताक हनीफ खान (वय ३१, रा. मनापुरी, ता. रामगड, जि. अल्वर, राजस्थान) अशी मृतांची नावे आहेत. या अपघात प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक मधुकर तौपसुंदर यांनी फिर्याद दिली आहे..त्यानुसार कंटेनरचा चालक रुस्तुम खान, क्लीनर मुस्ताक खान आणि कंटेनरचा मालक ताहिर नसीर खान (वय ४५, रा. माचा, तहसील किसनगड, जि. अल्वर, राजस्थान) या तिघांविरुद्ध सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यात आज गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झालेल्यांपैकी कंटेनर चालक आणि क्लीनर या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. कंटेनरच्या मालकास पोलिसांनी नोटीस बजावली असून, पुढील तपास करण्यात येत आहे..कात्रजच्या नवीन बोगद्यातून भरधाव कंटेनरने गुरुवारी सायंकाळी भूमकर चौक ते नवले पुलादरम्यान एकापाठोपाठ १७ वाहनांना धडक दिली होती. त्यामुळे कंटेनरच्या केबिनच्या भागात आग लागली. या पेटत्या कंटेनरने समोरील एका मोटारीला पाठीमागून जोरात धडक दिली. मोटारीच्या पुढे ट्रक होता. कंटेनर आणि ट्रक या दोन वाहनांमध्ये चेपल्याने मोटारीचा चक्काचूर झाला..मोटारीत सीएनजी टाकी असल्याने मोटारीनेही लगेच पेट घेतला. त्यात मोटारीतील पाच जणांसह कंटेनर चालक आणि क्लिनरचा आगीत होरपळून जागीच मृत्यू झाला होता. अन्य एका वाहनातील जखमीचा रुग्णालयात मृत्यू झाला होता. तर, २० जण जखमी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.