Pune Fire News: पुण्यात नवी पेठेत ग्रंथालयाला भीषण आग! अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

Fire at Library in Pune Navi Peth: Firefighters at the Scene: घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाची चार वाहने घटनास्थळी दाखल झाली. अग्निशमन दलाचे जवान आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करत आहेत.

Firefighters working to control the fire at a library in Navi Peth, Pune. esakal