वाघोलीत शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागून दुकान जळून खाक

वाघोली : वाघोलीतील डी. बी. ज्वेलर्स या दुकानात आग लागून आतील एअरकंडिशनर, टीव्ही व फ्रीज जळून खाक झाले. आग पसरली नसल्याने बाकी नुकसान झाले नाही. वाघोलीतील फडई चौकात हे दुकान आहे. रात्री किंवा पहाटेच्या सुमारास ही आग लागल्याचा अंदाज आहे. या आगीत तिन्ही वस्तू जळून खाक झाल्या. दुकानातून काही प्रमाणात धूर बाहेर येऊ लागल्याने जागा मालक ननवरे यांच्या लक्षात ही बाब आली. त्यांनी त्वरित ज्वेलर्स मालकाला प्रमोद बेंद्रे यांना कळविले. दुकान उघडल्यानंतर या वस्तू खाक झाल्याचे दिसून आले. आग आपोआप विझल्याने पुढील नुकसान टळले. आतील काही भाग काळा झाला.

Web Title: The fire burned in the shop due to short circuit in Wagholi