चिंचवडमध्ये गॅस गळतीने लागलेल्या आगीत दोन महिला जखमी

पिंपरी : गॅस सिलेंडरचा रेग्युलेटर खराब झाल्याने गॅस गळती होऊन घराला आग लागली. ही घटना रविवारी (18 ऑगस्ट) सकाळी अकराच्या सुमारास चिंचवड येथील इंदिरानगर येथे घडली. या घटनेत दोन महिला जखमी झाल्या. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या तीन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. काही वेळातच आगीवर नियंत्रण मिळविले. जखमी महिलांना उपचारासाठी पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात दाखल केले.

