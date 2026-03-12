पुणे

Pune Fire : शनिवारवाड्याजवळ पालापाचोळ्याला आग; नारायण दरवाजाला आगीची झळ

शनिवारवाड्याच्या भिंतीलगत साचलेल्या झाडांच्या वाळलेल्या फांद्या आणि पालापाचोळ्याला गुरुवारी दुपारी अचानक आग लागली.
Shaniwar Wada area fire

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - शनिवारवाड्याच्या भिंतीलगत साचलेल्या झाडांच्या वाळलेल्या फांद्या आणि पालापाचोळ्याला गुरुवारी दुपारी अचानक आग लागली. या आगीत ऐतिहासिक नारायण दरवाजाला किरकोळ झळ बसली असून, अग्निशामक दलाच्या जवानांनी तातडीने धाव घेत आग आटोक्यात आणली.

