Pune News : फटाके विक्रीसाठी जागेच्या लिलावातून ४६ लाखांचे उत्पन्न

पुणे - पुणे महापालिकेच्या जागेत फटाका विक्रीची दुकाने भाड्याने देण्यासाठी महापालिकेत लिलाव पार पडला. यंदाच्या वर्षी १२८ जागा भाड्याने देण्यात आल्या. त्यामधून ४५ लाख ८३ हजार ३४ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्या वर्षी वर्तक बागेतील लिलावातून जागांना लाखो रुपयांचे भाडे मिळत होते. पण यंदा तेथून मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटले असल्याचे समोर आले आहे. .पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षी फटाके विक्रीसाठी शहरातील विविध भागातील जागा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यासाठी जागा वाटप नियमावलीनुसार जे भाडे जास्त देईल त्यास दुकान लावण्याची परवानगी दिली जाते. त्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने लिलाव केला जातो. यंदाच्या वर्षी महापालिकेने शहरातील १३ ठिकाणी फटाका विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यासाठी ऑनलाइन लिलावात १५२ जणांनी सहभाग घेतला. प्रत्येक स्टॉलसाठी कमीत कमी ३४ हजार रुपये भाडे निश्चित केलेले होते..शहरात सर्वाधिक बोली शनिवार पेठेतील वर्तक बाग नदीपात्रातील जागेसाठी लावली जाते. तेथे सुमारे ४० दुकाने लावण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. गेल्या तीन वर्षांपासून ऑनलाइन लिलाव सुरू झाला, त्यामुळे ठराविक कार्यकर्ते, राजकीय पुढारी यांची दादागिरी कमी झाली होती. शहराच्या अन्य भागातील व्यावसायिकही बोली लावत असल्याने तेथून मोठ्या प्रमाणात भाडे मिळत होते..गेल्यावर्षी वर्तक बागेत दुकानासाठी अडीच लाख रुपयांची सर्वोच्च बोली लागलेली होती. पण यंदा याठिकाणी स्पर्धा कमी झाली असून, ४० दुकानांसाठी केवळ ४९ व्यापाऱ्यांनी बोली लावली, त्यात सर्वाधिक ९८ हजार रुपये एका दुकानासाठी भाडे मिळाले आहे. त्यानंतर उर्वरित दुकानांमधून ५० ते ७० हजार रुपयेच भाडे मिळाले आहे. महापालिकेने संपूर्ण शहरात १८४ जागा निश्चित केल्या होत्या. त्यापैकी १२८ जागा भाड्याने दिल्या गेल्या आहेत. त्यातून एकूण ४५ लाख ८३ हजार ३४ रुपये उत्पन्न मिळाले आहे..शहरात वर्तक बागेसह कोंढवा खुर्द, हडपसर, धानोरी, कोथरूड, कात्रज, पर्वती, धायरी, खराडी, बालेवाडी, वारजे आणि लोहेगाव येथेही फटाके विक्रीसाठी दुकाने उपलब्ध करून दिली आहेत.यंदा ५६ दुकानांना काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालाकेचे मोठे नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.