पुणे - शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात तरुणावर गोळीबार करत त्याच्यावर कोयत्याने हल्ला केल्या प्रकरणात पोलिसांना घटनास्थळी देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि काडतुसांच्या पुंगळ्या आढळून आल्या आहेत. गुन्ह्यात वापरलेले कोयते आणि दुचाकींचा शोध घेण्यात येत असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली..अक्षय सुभाष चव्हाण (वय-२०), अमोल रामचंद्र चव्हाण (वय-४८), ओमकार ऊर्फ बाब्या संतोष पवार (वय-१९), सत्यम सदाशिव मोरे (वय-२५), सुरज साधू मळेकर (वय-२२) व स्वप्नील बाजीराव गवळी (वय-२८, सर्व रा. कात्रज) यांना या गुन्ह्यात अटक केली आहे. या गुन्ह्यात आतापर्यंत आठ जणांना अटक केली असून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. अटक केलेल्या सहा आरोपींना गुरुवारी न्यायालयात हजर केले होते..अटक केलेल्या आणि फरार आरोपींपैकी काही जण सराईत गुन्हेगार आहेत. अमोल चव्हाण याच्याविरोधात भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात दोन, तर स्वप्नील गवळी याच्याविरोधात राजगड पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल आहे. आरोपी एकाच टोळीतील असल्याने त्यांना फरार साथीदारांची माहिती असण्याची शक्यता आहे. आरोपींनी पूर्वनियोजित कट रचून हा हल्ला केला आहे. त्यासाठी कोणी आर्थिक रसद पुरविली, शस्त्रे कोठून मिळविली, याचा तपास करायचा आहे. गुन्ह्यात आणखी आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे..या घटनेतील फिर्यादी गंभीर जखमी असून त्याच्यावर शस्त्रक्रिया केली आहे. सध्या त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. न्यायालय परिसरात शस्त्रांसह येऊन प्राणघातक हल्ला करण्यापर्यंत आरोपींची मजल जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आरोपींना १० दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, असा युक्तिवाद सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील मोना राऊत-देवलकर यांनी केला. न्यायालयाने सरकार पक्षासह बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेत सहा जणांना दोन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..गावठी पिस्तूल, रिकामी मॅगझीन जप्त -गोळीबार करून फरार झालेल्या एका आरोपीला यवत पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रथमेश दीपक येणपुरे (वय-१९, रा. शिवाजी पार्क सोसायटी, कात्रज) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. येणपुरे हा कंडेपाटण गावाच्या हद्दीत लपून बसल्याची माहिती यवत पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. झडतीदरम्यान त्याच्या अंगझडतीत गावठी पिस्तूलकरिता वापरण्यात येणारी लोखंडी रिकामी मॅगझीन मिळून आली. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपीला पुणे शहर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..याचा होणार तपास- आरोपींनी पिस्तूल कोठून आणले?- या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे?- आरोपींनी कोयते कुठे लपवले आहेत?- या गुन्ह्याचा कट कुठे आणि कधी रचला गेला?- हल्ल्यामागील नेमके कारण काय आहे ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.