Pandharpur Wari : करडे गावातून श्री भैरवनाथ-जोगेश्वरी पायी दिंडीचा पंढरपूरकडे भव्य प्रस्थान

शिरूर : महिलांच्या डोईवर तुळशी वृंदावन तर पुरूषांच्या खांद्यावर भगवी पताका... टाळ - मृदुंगाच्या गजराला लेझिमचा लयबद्ध नाद... मुखी हरिनामाचा गजर... ज्ञानोबा - तुकारामाच्या जयघोषासह नाथ साहेबांचं चांगभलं च्या गजराने आसमंत दुमदूमून गेलेला... संतांच्या पवित्र परंपरेचा वारसा जपत करडेकर ग्रामस्थांच्या श्री भैरवनाथ - जोगेश्वरी पायी दिंडी सोहळ्याने आज पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवले. सुमारे पाचशे वैष्णवांच्या सहभागाने विठूरायाच्या चरणी भक्तीचे अर्पण घेऊन निघालेल्या या पहिल्याच सोहळ्याला निरोप देण्यासाठी अवघा गाव लोटला होता..श्री क्षेत्र करडे (ता. शिरूर) ते पंढरपूर या पहिल्याच पायी दिंडी सोहळ्याच्या स्वागतासाठी गावातील सर्व मंदिरांच्या शिखरावर रोषणाई केली होती. दिंडीच्या ग्रामप्रदक्षिणेनिमीत्त गावातील अंतर्गत रस्त्यांवर रांगोळ्यांच्या पायघड्या घातल्या होत्या, तर दिंडीच्या स्वागतासाठी काही ग्रामस्थांनी भक्तीभावाने गुढ्या - तोरणे उभारली होती. पहिल्याच वर्षीच्या या सोहळ्यात करडेसह आंबळे, लंघेवाडी, चव्हाणवाडी, गोलेगाव, कळवंतवाडी, पाचर्णे वस्तीवरील ग्रामस्थ, तरूण, महिला भगिनी मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले. .दिंडीच्या स्वागतासाठी दोन हजारावर ग्रामस्थ उपस्थित होते. ग्रामदैवत श्री भैरवनाथ जोगेश्वरीच्या पुरातन मंदिराच्या प्रांगणात मखमली वस्त्राने सजविलेल्या पालखीत भैरवनाथ - जोगेश्वरीचे मुखवटे व पादुका ठेवण्यात आल्या, त्यावेळी 'पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल' च्या जयघोषासह 'भैरोबाच्या नावानं चांगभलं'' आणि 'नाथसाहेबांचे चांगभले' चा गजर झाला. जिल्हा परीषद सदस्या वृषाली वाळके व बबनराव वाळके यांनी पालखीतील दैवतांचे विधीवत पूजन केल्यानंतर पालखी रथात स्थानापन्न झाली. माजी सरपंच लक्ष्मणराव वाळके यांनी रथाचे पूजन केले. भैरवनाथ - जोगेश्वरी देवस्थान ट्रस्ट चे अध्यक्ष बाळासाहेब वाळके, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब पळसकर, खजिनदार संतोष घायतडक, सचिव संजय जगदाळे यांच्यासह पंचायत समितीचे माजी उपसभापती राजेंद्र जासूद, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र जगदाळे, माजी सरपंच संतोष लंघे, शिवाजीराव वाळके, गणेश रोडे, अंकुश बांदल आदी उपस्थित होते. पालखीच्या ग्रामप्रदक्षिणा मिरवणूकीत अबालवृद्ध सहभागी झाले होते. दिंडी सोहळ्यावर ठिकठिकाणी फुलांच्या पाकळ्यांची उधळण करण्यात आली. गावातीलच लेझिम पथकाच्या सहभागाने आणि त्यातील तरूणांसह ऐंशी वर्षांच्या ज्येष्ठांच्या उत्स्फूर्ततेने हा सोहळा रंगला..करडे येथील पहिल्याच श्री भैरवनाथ - जोगेश्वरी पायी दिंडी सोहळ्याची जय्यत तयारी करताना स्वयंपूर्ण व निर्मल वारीचा संकल्प सहभागी वारकऱ्यांनी केला आहे. मुक्कामाच्या ठिकाणी राहण्यासाठी स्वतंत्र तंबू, स्वयंपाकाचे नियोजन, त्यासाठी किराणा सामानाची आणि ताट - वाट्यांसह सर्व भांड्यांची व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक मुक्कामी स्वतःचे जेवण अशी व्यवस्था असून, वारीसोबत फिरते टॉयलेट - बाथरूम देखील तैनात आहे. शिवाय पंढरपूर मुक्कामी दिंडीतील सहभागी वैष्णांना राहण्यासाठी भव्य तंबू उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी करडे ग्रामस्थांनी ११ गुंठे जागा विकत घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.