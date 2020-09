पुणे जिल्ह्यात पहिल्यांदाच साडेचार हजार कोरोना रुग्ण 

पुणे शहरातील २०९३ जण : ८० रुग्णांचा मृत्यू

पुणे - गेल्या सहा महिन्यांत काल पहिल्यांदाच पुणे जिल्ह्यात रविवारी एकाच दिवसात तब्बल ४ हजार ४४७ नवे कोरोना रुग्ण आढळून आले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील २ हजार ९३ रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान, ८० जणांचा मृत्यू झाला आहे. पुणे शहरातील सर्वाधिक रुग्णांबरोबरच पिंपरी-चिंचवडमधील १ हजार ४, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात ९४५, नगरपालिका क्षेत्रात ३४५ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात ६० रुग्णांचा समावेश आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप गेल्या चोवीस तासांत मृत्यू झालेल्या एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील सर्वाधिक ४४ रुग्ण आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील ३, जिल्हा परिषद क्षेत्रातील २६, नगरपालिका क्षेत्रातील ७ रुग्णांचा समावेश आहे. आज कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रातील एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. नवे रुग्ण आणि रुग्णांच्या मृत्यूंची संख्या ही काल (ता. ५) रात्री ९ वाजल्यापासून आज (ता. ६) रात्री नऊ वाजेपर्यंतची आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा आज दिवसभरात २ हजार ८१९ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील १ हजार ५६९, पिंपरी चिंचवडमधील ९१३, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील १५५, नगरपालिका क्षेत्रातील १६८ आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डातील १४ जण आहेत. एकूण आकडा २ लाखांच्या आसपास

दरम्यान, आजअखेरपर्यंतच्या एकूण रुग्णांची संख्या आता १ लाख ९३ हजार १३ म्हणजेच दोन लाखांच्या आसपास गेली आहे. आतापर्यंत १ लाख ५३ हजार ९३६ कोरोनामुक्त झाले असून ४ हजार ५७५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

