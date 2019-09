Vidhan Sabha 2019 : चिंचवडमध्ये पहिल्यांदा तृतीयपंथी उमेदवार उतरणार रिंगणात

विधानसभा 2019 : पिंपरी : तृतीयपंथीयांच्या हक्‍कासाठी जनहित लोकशाही पक्षाकडून तृतीयपंथी उमेदवार नताशा उर्फ नितीश लोखंडे हे चिंचवड विधानसभा मतदार संघातून रिंगणात उतरले आहेत. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघातून पक्षाचे संस्थापक अशोक आल्हाट, मावळमधून पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष चौधरी, भोसरीतून पक्षाचे कामगार प्रदेशाध्यक्ष विश्‍वास गजरमल हे निवडणूक लढविणार आहेत. या संदर्भात पक्षाने पत्रकार परिषदेत (ता. 23) माहिती दिली. या वेळी उमेदवार नताशा यांनी तृतीयपंथी उमेदवारांचे समाजातील वास्तव परिस्थिती सांगितली. त्या म्हणाल्या, "तृतीयपंथीयांना हक्कासाठी झगडावे लागते. कागदपत्रे असो, वाहन खरेदी, दाखले, कर्ज, नवीन व्यवसाय यासाठी त्यांना अडचणी येतात. उदरनिर्वाहासाठी आम्हाला सहानुभूती नाही तर समान दर्जा हवा. समाजातील ही स्थिती बदलण्यासाठी मी विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार आहे.'' शेतमालाला भाव, रोजगार, आरक्षण, महागाई अशा मुद्यांवर पक्ष निवडणूक लढविणार असल्याचे आल्हाट यांनी सांगितले. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष विनोद मोरे, उपाध्यक्ष मिलिंद साळवी, चौधरी, बाळासाहेब पाटोळे, भगवान वैरागकर, पुणे ग्रामीण अध्यक्ष बाळासाहेब किरकुंडे, भोसरी उपाध्यक्ष गणेश मोरे आदी उपस्थित होते.

Web Title: First transgender candidate Natasha contesting from Chinchwad in Maharashtra Vidhan Sabha 2019 Election