कोविड सेंटरमध्ये अव्वाच्या सव्वा बिले 

पुणे - पुण्यातील काही ‘कोविड हेल्थ सेंटर’ ही रुग्णांच्या आर्थिक शोषणाची केंद्रे झाली आहेत. त्यांनी एकेका रुग्णाकडून अडीच ते पाच लाख रुपयांपर्यंतची बिले वसूल करण्याचा धडका लावला आहे. हे आर्थिक शोषण आता थांबविणार कोण, असा सवाल रुग्णांचे नातेवाईक करीत आहेत. पाच दिवसांत 15 ‘पीपीई’

पुण्यातील मध्य वस्तीतील एका ‘डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर’मध्ये (डीसीएसी) पाच दिवसांमध्ये 15 ‘पर्सनल प्रोटेक्‍शन इक्विपमेंट किट’चे (पीपीई) बिल लावले आहे. एका किटची किंमत 700 रुपये आहे. पाचही दिवस एका रुग्णासाठी प्रत्येकी आठ तास पीपीई वापरून वैद्यकीय सेवा केल्याचा दावा रुग्णालयातर्फे करण्यात आला आहे. मोठ्या रुग्णालयांपेक्षा जास्त बिल

व्हेंटिलेटरची व्यवस्था असलेली डेडिकेटीड कोविड हॉस्पिटल उभारण्यात आली आहेत. त्यातील एका मोठ्या रुग्णालयातील 11 दिवसांचे बिल 82 हजार रुपये होते. त्याच कोरोनामुक्त रुग्णाला केवळ क्वारंटाइनसाठी डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये पाच दिवसांचे बिल एक लाख 34 हजार आकारले आहे. सरकारने निश्‍चित केलेले दिवसाचे दर 4000 आयसोलेशन वॉर्ड 7500 अतिदक्षता विभाग 9000 व्हेंटिलेटर लावल्यास औषधांचा खर्च

रुग्णाला नियमित औषधे घेण्याव्यतिरिक्त कोणतीही औषधे डॉक्‍टरांनी दिलेली नसतात; पण तरीही औषधांचे हजारो रुपयांचे बिल हेल्थ सेंटरमधून रुग्णाच्या नातेवाइकांना भरावे लागते. डॉक्‍टरांची फी

हेल्थ केअर सेंटरमधून चोवीस तासांमध्ये किमान पाच वेळा डॉक्‍टर येऊन तपासणी करून गेले, असे सांगून त्यांची प्रत्येक वेळची फी पाच-पाच हजार रुपये असल्याचे बिलात नमूद करण्यात येत आहे. दृष्टिक्षेपात कोरोना वैद्यकीय सेवा 17 कोविड केअर सेंटर 62 डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (ऑक्‍सिजन आणि नॉन ऑक्‍सिजन बेड) 10 डेडिकेटीड कोविड हॉस्पिटल (व्हेंटिलेटरची व्यवस्था) कोविड सेंटरमध्ये नातेवाइकांना प्रवेश नसल्याने हॉस्पिटल सांगेल ती पूर्वदिशा, असे झाले आहे. ऑक्‍सिजनचे बिल लावण्यात आले. आमच्या रुग्णाला ऑक्‍सिजन लावलाच नव्हता, असे निदर्शनास आणून दिले तेव्हा ‘ते बिलात चुकून आले’, असे सांगितले गेले.

-आनंद आगाशे, रुग्णाचे नातेवाईक प्रत्येक रुग्णासाठी वेगळा ‘पीपीपी’ वापरतात का डॉक्‍टर? त्यात औषधांचा खर्च वेगळा होता. हे बिलाचे कोडे उलगडले नाही.

-सिद्धेश्वर जाधव, रुग्णाचे नातेवाईक कोरोनाच्या रुग्णालयांमधून औषधे, मास्कची बिले मोठ्या प्रमाणात लावली जातात. हा खर्च सामान्य नागरिकांच्या आवाक्‍याबाहेर जातो. याला रोखणार कोण?

-सागर वैद्य मोठ्या रुग्णालयांमधील 11 दिवसांच्या उपचारांचा खर्च 82 हजार होतो. तर, फक्त रुग्णाला क्वारंटाइनसाठी ठेवलेल्या रुग्णाचा पाच दिवसांचा खर्च लाखाचे आकडे ओलांडतो. हे कसे?

-वृंदा ढवळे खासगी रुग्णालयांमधील कोरोना उपचाराच्या खर्चाबद्दल तक्रारी वाढत आहेत. रोज तक्रारींची संख्या वाढताना दिसत आहे,

-सत्यजित थोरात, विशेष कक्षाचे प्रमुख



Web Title: five-day bill at Covid Health Center is one lakh 34 thousand