Municipal School : महापालिकेच्या पाच शाळांचे खासगीकरण; नऊ वर्षांत मोजणार १०१ कोटी रुपये

पुणे - पुणे महापालिकेच्या शाळांवर दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च केले जात असताना आता महापालिकेच्या शाळांचे खासगीकरण करण्याचा धक्कादायक प्रस्ताव समोर आला आहे. आकांक्षा फाउंडेशन ही संस्था सीएसआरमधून महापालिकेच्या पाच शाळा चालवत होती. मात्र, आता या संस्थेला सीएसआरमधून निधी मिळत नसल्याने महापालिकाच थेट २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी इतके पैसे देणार आहे. यातून पुढील नऊ वर्षांत तब्बल १०१ कोटी रुपये मोजणार आहे. महापालिकेच्या शाळांच्या खासगीकरणाचा घाट घातलेल्या या प्रस्तावावर उद्या (ता. ११) स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय होणार आहे..पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडील के. सी. ठाकरे विद्या निकेतन इंग्रजी माध्यम शाळा सोमवार पेठ, सावित्रीबाई फुले इंग्रजी माध्यम शाळा भवनी पेठ, कै. अनंतराव पवार इंग्रजी माध्यम शाळा बोपोडी, मातोश्री इंग्रजी माध्यम शाळा येरवडा, पूज्य कस्तुरबा गांधी इंग्रजी माध्यम शाळा कोरेगाव पार्क या पाच शाळा आकांक्षा फाऊंडेशन यांच्या मार्फत २००७ पासून चालविल्या जात होत्या..या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, इमारतीमधील भौतिक सुविधा, वीज बिल याचा खर्च महापालिकेकडून केला जातो. तर मुख्याध्यापक, शिक्षक व अन्य मनुष्यबळाचा खर्च फाऊंडेशनकडून दिला जातो. पण आता सीएसआर निधी मिळत नसल्याने फाऊंडेशनने महापालिकेकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार फाऊंडेशनला या शाळा चालविण्यास देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता..डिसेंबर २०२५ मध्ये महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या, यात आकांक्षा फाऊंडेशन पात्र ठरले आहे. त्यांनी एका विद्यार्थ्यासाठी २७ हजार रुपये द्यावेत असे नमूद केले होत. पण तडजोडीने २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी, प्रति वर्ष असा दर मान्य केला. ही निविदा ९ वर्षांसाठी काढली आहे. पुढील नऊ वर्षे ४ हजार ५०० विद्यार्थ्यांसाठी महापालिका १०१ कोटी २५ लाख रुपये फाऊंडेशनला देणार आहे..प्रश्न विचारणाऱ्या नगरसेवकांना फटकारलेमहापालिकेच्या शाळा पीपीपी तत्त्वावर आकांक्षा फाऊंडेशनला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव शिक्षण समितीपुढे न आणता थेट स्थायी समितीला आलेला आहे. यावरून शिक्षण समितीच्या सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यावरून समितीच्या काही सदस्यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे नाराजी व्यक्त केली असता त्यांना या पदाधिकाऱ्यांनी फटकारले असून, या विषयात लक्ष घालू नका अशी तंबी दिली आहे..‘आकांक्षा फाऊंडेशनला सीएसआर निधी मिळत नसेल तर त्यासाठी महापालिकेने प्रति व्यक्ती २५ हजार रुपये देण्याचे कारण नाही. अन्य शाळा ज्या पद्धतीने चालविल्या जात आहेत, त्याच पद्धतीने या पाच शाळा चालवल्या गेल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांमध्ये दुजाभाव नको. स्थायी समितीत काँग्रेस या प्रस्तावाला विरोध करणार आहे.’- रामचंद्र कदम, गटनेते, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.