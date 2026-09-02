पुणे

Law CET Admission: पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी गुरुवारपासून पसंतीक्रम नोंदणी अनिवार्य

पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी गुरुवार ते शनिवारपर्यंत नोंदणी व महाविद्यालय पसंतीक्रम भरण्याची मुदत; सर्व विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज भरणे अनिवार्य
LLB Admission

Third round of five-year law admissions begins Thursday.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पाच वर्षीय विधी अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या प्रवेश फेरीसाठी नवीन विद्यार्थ्यांनी नोंदणी आणि महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम भरण्याच्या प्रक्रियेसाठी गुरुवार (ता. ३) ते शनिवार (ता.५) दरम्यानचा कालावधी देण्यात आला आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी तिसऱ्या फेरीसाठी महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम अर्ज भरणे अनिवार्य आहे, असे महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने सांगितले आहे.

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