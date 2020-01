प्रवेश परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करा; व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची मागणी

पुणे - व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांमध्ये अनेक त्रुटी असून, त्याचा परिणाम विद्यार्थी आणि संस्थांवर होत आहे. ‘एआरए’ सर्व्हर डाऊन होत असल्याने कामात व्यत्यय येत आहे. त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी. केंद्रांवरील गैरसोय टाळावी. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या धर्तीवर प्रवेश प्रक्रिया राबबावी, असे गाऱ्हाणे तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांसमोर मांडले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप प्रवेश नियामक प्राधिकरण (एआरए) आणि राज्य सामाइक प्रवेश परीक्षा कक्षाद्वारे (सीईटी सेल) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसीय चर्चासत्र पुण्यात आयोजिले आहे. या वेळी ‘एआरए’चे अध्यक्ष जे. पी. डांगे, सीईटी सेलचे प्रमुख संदीप कदम, उच्चशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने, डॉ. एच. के. कौसडीकर, डॉ. डी. आर. नंदनवार, सी. टी. कुंजीर आदी उपस्थित होते. इंजिनिअरिंग, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्‍नॉलॉजी, एमबीए, आर्किटेक्‍चर यासह इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य पातळीवर प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. प्रवेश परीक्षेत जास्त गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळतो. तर इतर विद्यार्थी पुढील फेरीमध्ये आपला क्रमांक लागेल याची वाट बघतात. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी जातवैधता प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात. पण अनेकांना वेळेत हे प्रमाणपत्र मिळत नाही. काही प्रमाणपत्रात त्रुटी असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. काहीजण नाइलाजास्तव खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेतात, यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. तसेच एआरसी सेंटरवर शैक्षणिक कागदपत्रे पडताळणी करताना अनेक अडचणी येत असून, त्याही सोडवाव्यात. नियमित प्रवेश फेऱ्यांनंतर महाविद्यालय स्तराऐवजी राज्यस्तरावर समुपदेशन फेऱ्या घ्याव्यात, अशी मागणी महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. विद्यार्थी, महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तंत्रशिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेच्या नियमावलीत आवश्‍यक बदल केले जातील. विद्यापीठांसह महाविद्यालयांशी समन्वय साधून प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत करण्यावर आमचा भर आहे.

- संदीप कदम, प्रमुख, सीईटी सेल

Web Title: Fix errors in the entrance exam process Demand for colleges of vocational courses